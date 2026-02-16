Должен побывать каждый турист: 5 жемчужин Западной Европы

Западная Европа – это тот самый открыточный мир, который мы представляем, когда слышим слова "средневековый замок", "мощеные улочки" и "кофе на площади с видом на ратушу". Здесь сохранились города, будто застывшие во времени.

Альпийские вершины, каналы Фландрии, винные маршруты Эльзаса и барочные крепости – все это в пределах нескольких часов дороги. Именно поэтому регион ежегодно привлекает миллионы путешественников. Эксперты Travel off Path обнародовали пять направлений, которые действительно стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Тун, Швейцария

Тун расположен на берегу озера Тунерзее, в окружении заснеженных Альп. Большинство туристов проезжают его по дороге в Интерлакен, даже не догадываясь, какую жемчужину обходят стороной. Старый город – это лабиринт узких мощеных улиц, домов с деревянными фасадами и уютных кафе у реки Ааре.

Самый яркий символ города – белый замок Schloss Thun, возвышающийся над историческим центром уже более 800 лет. С его стен открывается панорама озера и горных вершин. Летом вода приобретает насыщенный ледниковый оттенок – смельчаки купаются или катаются на каяках, наслаждаясь видами.

Идеально для: неспешного альпийского отдыха с историческим шармом.

Кольмар, Франция

Кольмар в регионе Эльзас часто называют "городом из сказки". Полудеревянные дома всех возможных цветов, каналы с лодочками и цветущие балконы создают атмосферу, как со страниц старинной легенды.

Сердце города – квартал La Petite Venise ("Маленькая Венеция"), где узкие каналы пересекают исторический центр. В нескольких минутах отсюда – ренессансный дом Maison Pfister и готическая церковь Saint-Martin Collegiate Church, возвышающаяся над черепичными крышами.

Весной и летом город особенно красив – балконы покрыты цветами, а с Кольмара стартуют винные туры по Эльзасскому маршруту. Зимой же здесь проходит одна из самых атмосферных рождественских ярмарок Франции.

Идеально для: романтического путешествия и гастрономических открытий.

Динан, Бельгия

Динан – один из самых живописных городов Валлонии. Он расположен между отвесными известняковыми скалами и рекой Маас. Вдоль воды тянутся цветные фасады домов, а над городом доминирует крепость – Citadel of Dinant.

Готическая Collegiate Church of Our Lady с характерной луковичной колокольней стала символом города. Подняться к цитадели можно по лестнице или канатной дороге – панорама стоит каждого шага.

Несмотря на свою красоту, Динан остается менее туристическим, чем Брюгге или Гент, что позволяет насладиться атмосферой без толп.

Идеально для: тех, кто ищет аутентичную Европу без туристической суеты.

Шверин, Германия

Шверин – столица федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, но по атмосфере это скорее сказочный городок. Его главное украшение – роскошный Schwerin Castle, расположенный на острове среди озера.

Желтое здание с золотыми куполами выглядит так, будто сошло со страниц европейской легенды. В городе сохранился исторический центр с готическим Schweriner Dom и старинными пекарнями. В отличие от многих немецких городов, Шверин почти не пострадал во время Второй мировой войны, поэтому его архитектура сохранила аутентичность.

Идеально для: ценителей замков и неспешной атмосферы северной Германии.

Зальцбург, Австрия

Зальцбург – это город барокко, музыки и горных пейзажей. Над ним возвышается крепость Hohensalzburg Fortress, одна из крупнейших в Европе. Исторический центр входит в список ЮНЕСКО и сохраняет средневековый характер.

Дворец Mirabell Palace с садами – любимое место для прогулок, а узкая улица Getreidegasse ведет к дому, где родился Вольфганг Амадей Моцарт. Лучшие панорамы открываются с холма Мьонхсберг – особенно на закате.

Город сочетает культурное наследие и альпийскую природу, создавая кинематографическую атмосферу.

Идеально для: тех, кто хочет совместить историю, музыку и горный воздух.

