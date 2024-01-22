Для души и тела: топ бальнеологических курортов Европы

Совместить приятное с полезным? А почему бы и нет? Путешествуя по европейским странам, можно посетить различные лечебно-оздоровительные комплексы и провести SPA-процедуры. Достаточно даже нескольких дней, чтобы подправить здоровье.

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Рассказываем о самых известных бальнеологических курортах континента.

Карловы Вары, Чехия

В государстве работает множество бальнеологических курортов. Но этот – самый популярный. В местных санаториях людей лечат от заболеваний желудочно-кишечного тракта и полости рта, а также помогают наладить обмен веществ и укрепить нервную систему. Кроме того, принимают пациентов, которые недавно перенесли операции по удалению онкологических опухолей.

Конечно, здесь есть специальные ванночки и души, которые применяют во время реабилитации. Но больше всего акцент делается на питье. Кстати, употребление воды должно проходить по определенной схеме, без которой, как говорят работники оздоровительных заведений, результата не будет.

Посетители должны хлебать целебную непосредственно из бювета или набирать жидкость в специальные сосуды. Пластиковые бутылки использовать нельзя, ведь этот материал сразу нейтрализует полезные микроэлементы. Черпать питьевую термальную разрешается только керамическим или фарфоровым бокалом. Но все же лучше при себе иметь специальные чашки с удлиненным носиком.

Также советуем отправиться во Франтишковых Лазней, где лечат заболевания сердечно-сосудистой системы, гинекологические болезни и проблемы с давлением. Еще можете посетить Марианские Бани, курорты Лугачевице и Теплице. Последний рассчитан на процедуры релакса, такие как SPA.

Купальни Сечени, Будапешт, Венгрия.

Здравница находится в центре венгерской столицы. Здесь расположена самая горячая термальня Европа. Здешняя вода поднимается с глубины 1256 метров, а ее температура достигает отметки 77 градусов.

Здесь можно пройти полный курс лечения или несколько полезных процедур, если у вас не так и много времени. Надо только приобрести специальный разовый билет. В этом случае вы самостоятельно регулируете свой график. Можете сходить к бассейнам: горячему, обычному или с сюрпризом. Последний очень популярен среди пациентов, ведь он каждые 10 минут превращается в джакузи. Его струи настолько мощные, что гладкая поверхность мгновенно начинает бурлить.

Также здесь есть массажные кабинеты, сауны, бани и другие SPA-услуги. Для тех, кто останавливается здесь хотя бы на несколько дней, врачи прописывают программу, ориентированную на укрепление слабых мест организма. Обычно поправлять здесь свое здоровье рекомендуют людям, страдающим ревматизмом и дерматологическими заболеваниями.

Баден, Австрия

Этот любимец звезд с мировым именем располагается недалеко от Вены. Он славится своими сернистыми водами. Согласитесь, не каждый курорт может похвастаться их наличием. Поэтому это очень популярная локация, где никогда не бывает безлюдно.

Свойства местных водоемов были известны еще древним римлянам. Именно они стали их первооткрывателями. Интеллигенция старого мира постоянно оздоравливалась тут. Но о здравнице долгое время не знали другие народы. Сюда приходили только местные жители и гости из соседних городов. Всё изменилось в 1804 году. Тогда Фридрих III сделал поселение своей резиденцией, с тех пор здесь всегда многолюдно.

Местную воду категорически запрещено пить. В ней можно только купаться, и то ограниченное время, чтобы термальная проникла через кожу и улучшила обмен веществ.

Монтекатини-Терме, Италия

Исследуя Тоскану, посетите этот знаменитый курорт. Здесь можно пролечить десятки разных заболеваний. Для этого местные врачи разработали специализированные программы, включающие питье минеральной воды по конкретным схемам, а также специальные ванны – в них добавляют йодистые воды.

Для комплексного оздоровления используют акупунктуру, криотерапию, гидромассажи и косметические манипуляции.

Любопытно, что не всю местную воду можно пить без назначения врача. Например, Туттуччио подойдет каждому, ведь ее состав подобен плазме крови. Она легко усваивается и оказывает положительное влияние на обмен веществ, а также на улучшение функций печени и желудка. А вот Торретта и Тамеричи очень сильны. Их применяют только в редких случаях. Они рекомендованы людям с длительными запорами. Из-за сильной концентрации солей они не воспринимаются организмом и быстро выводятся, стимулируя деятельность кишечника.

Проводить отпуск за границей можно с пользой. Заезжайте в европейские бальнеологические комплексы хотя бы на день. А если есть возможность, останьтесь там на неделю. Проверено, ваша душа и тело будут вам весьма благодарны.

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