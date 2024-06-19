Турция или Египет: цены, качество обслуживания, выбор курортов и развлечений

Куда податься — извечный вопрос, мучающий путешественников накануне отпуска. Обе страны могут похвастаться преимуществами. Какими именно читайте ниже.

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Климат

В Анталии купальный сезон начинается в конце апреля и продолжается до ноября. Здесь преобладает субтропический и средиземноморский климат. На западном и южном побережьях Турции почти все время тепло. Средняя температура моря колеблется в пределах 27°C.

Лучший период для путешествия в Шарм-эш-Шейх — весна и осень. В это время года здесь комфортнее всего для гостей страны. Столбики термометров поднимаются до 28-30°C. Летом слишком жарко – до 40°C. Метеорологические условия сухие. В курортной зоне постоянно светит солнышко. Поэтому здесь даже зимой можно хорошо провести отпуск.

Проживание

Турки славятся своим гостеприимством, которое проявляется в сервисном обслуживании. У них действует система от 1 до 5 звезд. 1-2 – это мотели и виллы, 5 – роскошные отели.

Важное значение имеет расположение. В туристических городах бушует активная ночная жизнь. Отовсюду раздается громкая музыка и говорят путешественники. Такое веселье не всем нравится. Поэтому это может испортить отдых. На территории большинства комплексов размещаются бассейны.

В Египте все зависит от конкретного ночлега. Персонал прилагает все усилия, чтобы сделать пребывание гостя максимально комфортным. Здесь предлагают различные услуги – от питания до развлечений.

А еще здесь организуют анимационные программы. Вечером туристов ожидают разнообразные шоу, на которых выступают музыканты и вокалисты.

Питание

В Турции богатый шведский стол. Гостям за раз предлагают более 200 блюд. Меню всегда адаптировано под европейские вкусовые предпочтения. Повара умеют готовить мясо, рыбу и сладости.

А еще в некоторых комплексах есть собственные заведения, где подают национальную или традиционную кухню. Еда здесь действительно чрезвычайно разнообразна.

Египтяне готовят блюда с добавлением большого количества специй и приправ. Здесь можно попробовать хумус, фалафель, кебабы и таджины. На определенных курортах организуют тематические вечера, во время которых можно попробовать еду разных регионов мира. На завтрак туристам предлагает широкий выбор свежих фруктов и соков.

Развлечения

Турки предпочитают аниматоров и профессиональных артистов. В Анталии можно пойти на утреннюю йогу, заняться спортом в тренажерном зале или сыграть в настольный теннис. Кстати, несколько раз в неделю в отелях проводят вечернее шоу.

В Шарм-эш-Шейхе можно принять участие в соревнованиях по дартсу или волейболу. Развлечения после заката организовывает персонал заведения или приглашенные музыканты и певцы.

Курорты

Турция. Для отдыха с малышами отлично подойдет Алания. Множество гостиниц города обустроили миниклубы, где за детьми смотрят аниматоры. А еще можно сходить в аквапарк или дельфинарий.

Если путешествуете с друзьями, то Кемер – то, что вам нужно. Здесь одни из лучших дискотек в стране, а также круглосуточно работают бары и рестораны. Ночная жизнь на курорте бурлит. Для тех, кто убегает от городской суеты, рекомендуем съездить в Сиде.

Египет. Семьям с малышами стоит отправиться в Эль-Гун. Здесь неглубоко и безопасно для детей. Морские мели могут простираться на полкилометра.

Если мечтаете об активном путешествии, то стоит рассмотреть Дахаб и Таба. Здесь собираются драйверы и виндсерферы со всего мира. Покой и тишина преобладают в апартаментах премиум класса.

Цены

Самый дорогой сезон в обеих странах – лето, а стоимость на все услуги примерно одинакова. Все зависит от конкретных курортов. Чтобы сэкономить, советуем выбирать раннее бронирование.

Для сравнения: тур в Шарм-эш-Шейх за неделю до вылета будет стоить $2000, а за полгода — до $1200.

Какие достопримечательности посетить?

В Стамбуле находится Голубая мечеть, поражающая удивительными росписями. А на острове Кекова можно увидеть руины древнего города Долихист. Кстати, они похожи на Атлантиду.

Обязательно посетите Памуккале. Здесь есть множество геотермальных источников с бассейнами и террасами. Чтобы полюбоваться невероятным закатом, рекомендуем поехать в Голубиную долину. Здесь находятся скалы, напоминающие другую планету.

В Египте отправляйтесь к пирамиде Хеопса. Здесь найдете огромную скульптуру сфинкса, которую выполнили в виде льва с очертаниями фараона.

Также запишитесь на экскурсию по Цветному каньону. Во время нее туристам демонстрируют скалы из песчаника разных оттенков: от красного до белого. Чтобы насладиться природой, отправляйтесь в Национальный парк Рас-Мухаммад. Небольшой совет: обязательно вспомните свою мечту, ведь на территории заповедника располагается озеро Желаний.

Турция или Египет – решать только вам. Желаем легких путешествий и ярких впечатлений!

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