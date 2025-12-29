Чтобы сохранить красоту: на остров в Мексике пускают только 200 человек в сутки

Туристы, с одной стороны, являются двигателем местных экономик, а с другой – могут приносить массу проблем, в частности разрушать уникальные экосистемы. Именно поэтому некоторые особо ценные жемчужины берегут от чрезмерного наплыва желающих отдохнуть на природе.

К таким секретным местам относится небольшой остров вблизи Канкуна в Мексике. Как пишет издание Travel off Path, большинство туристов никогда не увидят его невероятной красоты. Одно из самых зрелищных мест Мексиканской Карибии берегут необитаемым и максимально нетронутым. Его белый песок, бирюзовая вода и буйная тропическая растительность представляют большую ценность.

Называется этот райский остров Исла-Контой. Хотя он территориально находится рядом с популярными курортами, сюда не пускают более 200 посетителей в сутки. Это правило действует для защиты природной среды и сохранения экосистемы такого редкого уголка.

Остров входит в состав национального парка, поэтому посещать его разрешено только с сертифицированным гидом или в составе туристической группы. Тем не менее он вызывает большой ажиотаж среди туристов. Экскурсии на Исла-Контой часто раскупаются за несколько недель или даже месяцев до поездки. Поэтому желающим увидеть эту красоту не советуют откладывать бронирование на последний момент.

Тур на остров обычно длится полный день (7-9 часов) и стоит примерно 100-175 долларов с человека. Отправиться на Исла-Контой можно из Канкуна, Пуэрто-Хуареса или с острова Исла-Мухерес. Некоторые туры включают прокат оборудования для снорклинга и обед. Однако стоит уточнить заранее, включена ли в стоимость экскурсии плата за всех в национальный парк – она может взиматься отдельно и составлять около 15 долларов.

Исла-Контой ценят за возможность уединения на лоне природы, которое трудно найти на всегда переполненных пляжах Канкуна или соседних популярных островах. Здесь очень мало лодок и людей, а вода часто бывает чище и прозрачнее, чем на основных курортных пляжах.

Основные развлечения на острове – это снорклинг на рифе Ишлаче, прогулки в сопровождении гида и отдых на безлюдных участках побережья. Большинство впечатлений, которые производит Исла-Контой, связаны именно с экологией – нетронутой природой, тихой атмосферой и природными ландшафтами.

Туристы, которые уже побывали на Исла-Контой, описывают его как настоящий рай. Единственным недостатком называют то, что здесь запрещено использовать обычные кремы от загара и репелленты. Их компоненты могут вредить природе. Поэтому туристам стоит заранее позаботиться об одежде, которая защитит от солнца, и приготовиться к контакту с насекомыми.

