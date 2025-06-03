Купальный сезон в Украине начался. Какие регионы уже объявили об открытии пляжей

Двенадцатый год войны, украинцам приходится больше думать о безопасности, чем о купании летом. Однако – жизнь идет, отпуска планируются. Стоит ознакомиться с рисками купания в разных регионах, чтобы добавить к отдыху еще больше безопасности. Список областей, которые уже открыли сезон в конце.

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Побережье Черного моря – Одесса

Если вы планируете отпуск на море, стоит заранее узнать список пляжей, которые официально планируют открыть в этом году. Почему так важны именно официально открытые участки? Это означает, что пляжная зона, включая водную акваторию, будут проверены на наличие мин и других взрывчатых предметов, ограждены противоминной сеткой с воды, будут таблички с правилами безопасности и указателями к ближайшему укрытию.

Работы по подготовке пляжей Одессы, ведутся еще с марта этого года, и пока официально об открытии сезона еще не объявлено. Однако, сообщается, что планируется проверить и открыть в два раза больше купальных зон, чем в прошлом году. Напомним, что в 2024 году постепенно была открыта 21 пляжная зона (включая пляж в Измаильском районе).

Где можно купаться в Киеве?

Официально – нигде. К сожалению, купальный сезон в Киеве 2025 официально открываться не будет, об этом уже было объявлено украинским СМИ. Однако, доступ к пляжным зонам без ограничений, поэтому проверка безопасности воды и экологичности пляжей уже начата. Под проверкой будут находиться такие пляжи, как:

Чорторый – парк Муромец;

Троещина – по ул. Оноре де Бальзака;

Вербный в Оболонском районе, на озере Вербное;

Пуща-Водица на пруду Горащиха, 8 линия в Пуще-Водице;

Остров Оболонский в заливе Наталка;

Венеция на острове Долобецкий;

Детский на острове Венецианский;

Золотой на острове Венецианский; Золотой на острове Венецианский;

Молодежный на острове Долобецкий; Молодежный на острове Долобецкий;

Предмостная Слободка на острове Венецианский;

Радуга на озере Радуга;

Тельбин на озере Тельбин;

Центральный на острове Труханов;

Радуга – Русановский пролив;

Галерный в заливе Днепра, по ул. Набережно-Корчеватская.

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Пляжный сезон в Николаевской области

Тяжелая ситуация в Николаеве не позволяет открывать пляжный сезон на побережье Черного моря. Тем не менее, впервые за четыре года полномасштабной войны, в пляжном сезоне 2025 говорят об открытии трех пляжей, об этом написало местное издание "МикВисти". Окончательного решения еще нет, идет оценка финансовых возможностей для расчистки и проверки зон для купания, а также обустройства укрытия.

Откроют ли пляжи Запорожья?

Нет. Однако такая ситуация сложилась не только из–за военного положения и угрозы столкновения со взрывчатыми предметами. Как сообщил Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней на своем портале была проведена плановая проверка некоторых участков воды. По показателям было выявлено преувеличение нормы окраски и pH и химическое потребление кислорода. Это означает возможную угрозу для здоровья отдыхающих, поэтому, пока, проверки будут проходить еженедельно для дальнейшей оценки качества воды.

Что с пляжами в Днепре?

На всех пляжах в городе Днепр установлены таблички "Купание запрещено". Ситуация неизменна и официального открытия сезона не будет. Однако, сообщается, что дежурные группы ГСЧС находятся в полном составе и имеют все необходимое оборудование для оказания помощи на воде.

В каких городах Украины планируется или уже открыт пляжный сезон

Относительная безопасность Западного региона Украины позволяет открыть пляжный сезон 2025 во Львовской, Ивано–Франковской, Черновицкой, Тернопольской и других областях. Центральная Украина тоже имеет локации, которые пригодятся летом. Большое количество пляжей открыто с 1 июня, другие ждут проверок. В этом году отдыхающие могут купаться и загорать на:

Луцких водоемах – сезон открыт с 1 июня;

Реках и водоемах Волынской области – включая реки Турия и Стырь;

Днестре и его притоках в Черновицкой обл;

Реки и водоемы Ровенской обл;

Ограниченном количестве пляжей Хмельницкой области, включая городской пляж на левом берегу реки Южный Буг;

Водоемах и реках в Винницкой обл;

Три пляжа Житомирской обл. и некоторые карьеры и реки – открыты с 1 июня;

Пляжах Полтавы и Полтавской обл.

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