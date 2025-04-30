Быть или не быть открытием пляжей в Одессе? Лучшие локации, чтобы в этом году нырнуть в море

Каждый год тысячи украинских туристов с нетерпением ждут анонсирования открытия пляжей в Одессе. Несмотря на частые обстрелы и повышенный риск опасности, Одесская область остается единственным украинским регионом, где можно подышать морским воздухом и погрузиться в целебные воды Черного моря.

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Подготовкой пляжей, их проверкой и обеспечением занимаются городские советы под контролем ОВА. Напоминаем, что уже в марте 2025 года заместитель начальника Одесской ОВА огласил в рамках телемарафона "Единые новости" (17 марта) о подписании соответствующего распоряжения, относительно начала подготовки пляжных зон к сезону.

Чиновника процитировали украинские СМИ : "… уже третьи сутки подряд продолжается процесс подготовки пляжных зон, купальных зон, побережья Черного моря к инспекции соответствующих групп ГСЧС, коммунальщиков по составляющим безопасности". Для выполнения подготовки было отведено полтора месяца.

По состоянию на сегодняшний день глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал в эфире телеканала Новости.LIVE, что проверка пляжных зон продолжается.

" Наша задача – обеспечить укрытием, проверить на подплывающие мины с моря, обеспечить безопасность, насколько это возможно, предупредить людей где можно купаться, а где нет, чтобы они были в безопасности", – подчеркнул председатель ОВА.

Сколько пляжей будет открыто и, когда начнется сезон 2025 — пока неизвестно. В 2024 году было объявлено о возможности открытия 20 пляжных зон, однако в процессе проверок и подготовки стало понятно, что возможно открытие только десяти: "Калетон", инклюзивный пляж, пляж "True Man Sun of a Beach", два пляжа "Red Line", "Итака", "Ибица", "Паб". Пляжные зоны открывались постепенно, с середины лета также был официально разрешен отдых на пляжах поселка Вилково, который уже привык к второму неофициальному названию "украинская Венеция".

Пока все в ожидании оглашения официального списка: где можно купаться в Одессе, — Oboz.UA нашел лучшие пляжи Одессы, рядом с которыми уже можно бронировать жилье.

"Ибица" – комфорт и развлечения

Пляжный комплекс "Ибица" в Одессе – это комфортабельная пляжная зона с множеством развлечений. Территория комплекса не ограничена пляжной зоной: бассейн, ресторан, детские площадки, беседки для отдыха и множество развлечений на воде. Вход в клуб платный, чтобы попасть на территорию, нужно заранее забронировать зону отдыха. По прошлогодним ценам в будний день: шезлонг на песке – 250 грн, шезлонг у бассейна – 500 грн, мягкая площадка на 6 человек – 1 500 грн, беседка – 2 000 грн, VIP зона у бассейна – 2 000 грн. В выходные цены на каждую позицию поднимаются на 200 – 300 грн. Ресторан на пляже предлагает широкий выбор блюд в меню, от традиционно украинских до пиццы и суши. Премиум пляж является частью известнейшего пляжа Одессы "Аркадия".

"Гранде Петтино" – купание без медуз

Пляжная зона возле одноименного отеля оснащена плетеными зонтиками и комфортабельными шезлонгами. Водная зона ограждена сеткой от медуз, что значительно улучшает купание. Правда, пользование территорией разрешено только жителям отеля, но это повод быстрее бронировать, а не расстраиваться. Номера стартуют с отметки 1200 в сутки. Туристам будет приятно узнать, что в цену номера входит не только чистый и комфортабельный пляж, но и водные горки, пользование шезлонгом, зонтиками, полотенцами, надувными матрацами и завтрак.

"Калетон" – мягкое песчаное дно

Пляжный клуб Калетон сверкает белоснежным парусом на фоне синего моря и золотого песка. Пляжная зона рассчитана для отдыха людей с инвалидностью, территория оснащена длинным наклонным спуском и лифтом. Отдых с комфортом стоит денег, однако, здесь можно просто прийти загорать со своим полотенцем. На локации работает ресторан, туалеты, шкафы для хранения вещей. Пляжная зона постоянно чистится, как и вода у берега. Калетон — это комфорт, качественный уровень обслуживания, доступность и приятный отдых на море.

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