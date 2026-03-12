Что посмотреть в Черногории: 5 невероятных мест

Черногория уже несколько лет подряд остается одним из самых популярных туристических направлений в Юго-Восточной Европе. Страна привлекает путешественников живописными морскими побережьями, древними городами и уникальной природой.

Здесь можно найти как средневековые крепости, так и горные национальные парки с кристальными озерами. Черногория сочетает атмосферу старой Европы с относительно спокойными курортами без чрезмерных толп туристов. Эксперты Travel Off Path советуют обратить внимание как минимум на пять мест, которые способны оставить незабываемые впечатления от путешествия.

Котор

Котор считается одним из самых красивых городов Черногории и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Он расположен в глубине живописного Которского залива, окруженного высокими скалами и водами Адриатического моря. Старый город сохранил атмосферу средневековья: узкие мощеные улицы, каменные дома, сторожевые башни и древние городские стены.

Многие путешественники сравнивают Котор с Дубровником, однако здесь обычно меньше туристов. Одной из главных достопримечательностей является крепость Святого Иоанна, расположенная на холме над городом. Поднявшись к ней, можно увидеть панораму Которского залива и старинного города.

Пераст

Неподалеку от Котора расположен Пераст – небольшой рыбацкий городок, который сохранил спокойную атмосферу старого побережья. Здесь нет больших круизных лайнеров или толп туристов, зато есть узкая набережная, каменные дома и уютные рестораны с морепродуктами.

Несмотря на небольшое количество жителей, город славится архитектурным наследием — здесь насчитывают более шестнадцати барочных дворцов. Одной из самых известных достопримечательностей является церковь Богоматери на Скале, расположенная на искусственном острове недалеко от берега. К ней можно добраться на лодке всего за несколько минут.

Цетине

Город, расположенный в горной части Черногории, когда-то был королевской столицей государства. В отличие от современной административной столицы Подгорицы, этот город имеет более спокойную атмосферу и богатое историческое наследие.

Центр Цетине почти полностью пешеходный и украшен старыми зданиями, дворцами и музеями. Среди важнейших достопримечательностей – Цетинский монастырь с реликвиями, Придворная церковь Чипур и Голубой дворец, который когда-то использовался как резиденция президента.

Будва

Будва считается одним из самых известных курортных городов Черногории. Ее история насчитывает более двух тысяч лет и сочетает влияния греческой, римской и венецианской культур.

Старый город Будвы расположен на небольшом полуострове и окружен средневековыми стенами. Здесь можно прогуляться по узким улочкам, посетить старые церкви или отдохнуть в кафе на площадях. Рядом расположен пляж Могрен – одна из самых красивых прибрежных зон города.

Дурмитор

Национальный парк Дурмитор — идеальное место для тех, кто хочет увидеть другую сторону Черногории. Здесь простираются горные хребты, густые леса и ледниковые озера, создающие невероятные природные пейзажи.

Особенно популярным среди туристов является Черное озеро, которое считают одним из самых красивых в Европе. В каньоне реки Тара можно заняться рафтингом, а самая высокая вершина парка Боботов Кук привлекает любителей горных походов. Именно здесь путешественники могут почувствовать настоящую дикую природу и спокойствие балканских гор.

