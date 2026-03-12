Невероятные места в Греции: 5 направлений, где должен побывать каждый

Греция – настоящий символ средиземноморского отдыха. Белые дома на скалах, бирюзовое море, древние храмы и узкие каменные улочки создают атмосферу, которую сложно перепутать с любой другой страной. Большинство туристов знает лишь несколько самых популярных мест – Афины, Санторини или Миконос.

Однако настоящая Греция гораздо разнообразнее и скрывает десятки невероятных уголков. Эксперты Travel off Path рассказали о пяти направлениях в Греции, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Монемвасия

Монемвасия – одно из самых атмосферных мест в Греции. Этот древний город-крепость расположен на огромной скале у побережья Пелопоннеса и соединен с материком узкой дорогой.

История поселения начинается еще в VI веке. На протяжении веков город был важной крепостью и торговым центром, поэтому его укрепления сохранились до наших дней. Старый город остался неизменным и после многих веков: узкие каменные улицы, старые дома с черепичными крышами, небольшие площади и древние церкви.

Главная особенность Монемвасии – атмосфера полной исторической аутентичности. Здесь почти нет современных зданий, а автомобили не могут заехать в старую часть города. Именно поэтому прогулка по улицам напоминает путешествие в средневековье.

Гидра

Остров Гидра известен тем, что на нем почти полностью запрещен транспорт. Здесь не увидишь автомобилей, мотоциклов или велосипедов. Основные способы передвижения – пешком, на лодках или на осликах.

Именно эта особенность создает ощущение спокойствия и медленного ритма жизни. Главный городок острова расположен вокруг живописной гавани, где стоят рыбацкие лодки и яхты. Белые дома поднимаются по склону амфитеатром, а узкие улочки украшены цветами.

Гидра привлекает тех, кто хочет почувствовать атмосферу традиционного греческого острова без шумных вечеринок и крупных курортов.

Яннина

Яннина – исторический город на севере Греции, расположенный на берегу озера Памвотис. Он отличается от большинства греческих туристических направлений, ведь находится далеко от морского побережья.

Город сочетает разные исторические эпохи. Здесь можно увидеть византийские крепости, османские мечети и старинные дома с деревянными балконами. Вдоль озера простирается живописная набережная, где любят гулять местные жители.

Особую атмосферу создает небольшой остров посреди озера. До него можно добраться на лодке за несколько минут, а на самом острове сохранились старые монастыри и традиционные дома.

Кастелоризо

Кастелоризо – один из самых маленьких и самых отдаленных греческих островов. Он расположен недалеко от турецкого побережья и имеет всего несколько сотен постоянных жителей.

Больше всего поражает его гавань: вдоль воды стоят яркие неоклассические дома разных цветов – от желтого до розового. Море здесь очень чистое и прозрачное, а жизнь на острове проходит в спокойном, почти медленном ритме.

Остров также известен природными достопримечательностями. Одной из самых известных является Голубая пещера – морская пещера с водой ярко-бирюзового цвета.

Афон

Полуостров Афон – одно из самых загадочных мест в Греции. Он расположен на полуострове Халкидики и фактически является автономной монашеской территорией.

Здесь находится более двадцати православных монастырей, где живут монахи, ведущие уединенный образ жизни. Многие монастыри существуют уже более тысячи лет и сохраняют древние религиозные традиции.

Посещение Афона имеет особые правила. Попасть на полуостров можно только по специальному разрешению, и только мужчины имеют право ступать на его территорию. Женщины могут увидеть монастыри только с моря во время экскурсий.

Греция состоит из сотен островов, древних городов и природных ландшафтов, поэтому каждое путешествие сюда может быть совершенно разным.

