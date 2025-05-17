Чем заняться в Затоке без пляжа и моря. Самые интересные развлечения для взрослых и детей

Самый популярный курорт под Одессой – Затока, к сожалению, в этом году останется без доступа к пляжам и морю. Как сообщил Каролино–Бугазский городской совет на своей странице в Facebook, доступ к пляжной зоне запрещен для гражданских. Тем не менее, отели и базы отдыха региона уже начали подготовку к туристическому летнему сезону 2025. Чем заняться в Затоке без пляжа и моря и, какие отели с бассейнами в Затоке можно выбрать, рассказываем далее.

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Чем заняться в Затоке летом без пляжа

Ужасные кадры руин в Затоке облетели сеть, однако, речь идет об определенном районе курортного поселка. Большая часть региона в своем довоенном виде. Сейчас отели и базы отдыха активно набирают персонал и готовятся принимать туристов. Напомним, что поздний сезон 2024 года в Затоке был достаточно оживленным, некоторые турбазы были заполнены полностью. Благодаря изобретательности и стараниям владельцев зон отдыха, туристам есть чем заняться и развлечься, не покидая территории комплексов.

Загар и купание

Море не единственный доступ к воде в Затоке. Многие туристические базы и курорты имеют крытые и открытые бассейны, джакузи, сауны и т.д. Террасы у бассейнов оснащены шезлонгами, зонтами, а в некоторых случаях и мягкими беседками для комфортабельного отдыха. Черноморский загар и водная прохлада обеспечены.

Еда и гастротуры

Никакой отдых не обходится без еды и местных вкусностей. В этом направлении туристы найдут и рестораны с морепродуктами, и недорогие кафе с перекусами, и возможность питаться прямо на базах отдыха. Туристические агентства предлагают гостям курорта отправиться на дегустацию вин, сыров, соков и т.д.

Развлечения для детей

Зачастую, базы отдыха имеют свои детские клубы и программы, а также детские площадки, и зоны для активных игр, на которых можно проводить время ежедневно. Однако, в Затоке расположено несколько роскошных детских парка развлечений, от которых и взрослые в восторге.

Луна Парк в Затоке предлагает много аттракционов, качелей и развлечений для детей любого возраста. От экстремальных прыжков на рогатке до рыбалки в небольших бассейнах, луна–парк оснащен и вкусными локациями для перекусов.

предлагает много аттракционов, качелей и развлечений для детей любого возраста. От экстремальных прыжков на рогатке до рыбалки в небольших бассейнах, луна–парк оснащен и вкусными локациями для перекусов. Аквапарк в Затоке. Один из крупнейших и самых привлекательных аквапарков Украины, который вмещает до 5 000 человек. Катаясь на 25 горках, в аквапарке можно провести целый день, а при необходимости, остановиться на ночь.

Парк Динозавров – аттракцион, который увлекает и детей, и взрослых. Реалистичные, подвижные фигуры динозавров, раскопки, где каждый может попробовать себя в роли археолога, батуты и вкусные локации позволяют весело, и вдохновенно проводить время.

Развлечения для взрослых

Взрослые, которые планируют отдыхать "на полную катушку", могут воспользоваться предложениями кинотеатров и концертных клубов. В Затоке летом открыто много баров и ночных клубов, несмотря на обстоятельства, местные стремятся обеспечить хороший туристический отдых. Караоке–бар "Tequila club" поможет расслабиться и поднять дух, благодаря исполнению песен любимых исполнителей.

Стоит воспользоваться услугами экскурсионных агентств, чтобы увидеть лучшие аттракции региона, попробовать морские деликатесы и познакомиться с одесским колоритом в рамках экскурсии в крупный курортный город.

Лучшие отели и базы отдыха с бассейнами в Затоке

Если вы в поиске отеля или турбазы с бассейном в Затоке, мы подобрали несколько лучших вариантов на сезон 2025.

Отель "Променад". Отель имеет большую территорию и несколько замечательных предложений размещения. Семьи оценят двухэтажные коттеджи и удобные апартаменты. Из номеров открывается панорама Днепровского Лимана, а большой бассейн служит отличной альтернативой морю. Для детей работают отдельные бассейны с водными горками и детские площадки. Гости отеля могут заниматься рыбалкой, испытать на себе действие целебных грязей и посетить самую известную винодельню в Украине - "Шабо".

Отель "SeaZone". Отель предлагает уютный романтический отдых с купанием в бассейне, под открытым небом и ужинами в ресторане. Дополнительно есть детская площадка и прокат велосипедов для активных туристов.

Отель "Маленький Рай". Райское место для семей с детьми. Бассейн, сад, ресторан и возможность готовить самостоятельно. На территории есть бильярдная, стойка для игры в дартс и зоны для активных игр на свежем воздухе.

Наполните свой отдых у моря лучшими воспоминаниями и впечатлениями. Читайте также: санатории Украины для лечения нервной системы и, почему стоит выбрать Черноморск этим летом.