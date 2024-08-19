Бюджетные курорты Испании: как отдохнуть не за все деньги мира

Реально ли посетить страну корриды за копейки? Мы считаем, что да! Здесь есть отдых на любой кошелек. Ниже рассматриваем недорогие направления Испании.

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Бенидорм

Поселок располагается на побережье Коста-Бланки. Здесь преобладает горная местность с мягким и теплым климатом. Летом температура воздуха колеблется от 24°C до 30°C. Туристический сезон начинается в мае, а заканчивается в октябре.

Самый популярный пляж – Playa de Levante. Здесь любители водных развлечений смогут поплавать на катамаране, попробовать себя в серфинге или дайвинге. Имейте в виду, у берега есть наслоение плит, поэтому лучше взять с собой резиновую обувь.

Если путешествуете с детьми, выбирайте Playa de Poniente. Его протяженность достигает 3 км. Побережье обустроили лежаками, зонтиками и подъемниками для людей с ограниченными возможностями. А за волейбольными играми и музыкальными программами отправляйтесь в Playa de Mal Pas. Поклонникам подводного погружения рекомендуем поехать на остров La Isla de Benidorm.

Советуем посетить церковь Сан-Хайме – старейшее здание провинции. Ее строительство продолжалось с 1740 по 1780 годы. Святыня исполнена в неоклассическом стиле. Здесь можно осмотреть часовню Пресвятой Девы, образ которой обнаружили перед началом работ. А еще обязательно поезжайте в Акваландию — огромный аквапарк под открытым небом с множеством горок, бассейнов и прочих водных аттракций.

Дорога из Варшавы обойдется примерно в 180 евро в обе стороны. Все зависит от сезона, даты покупки и авиакомпании. Помните о раннем бронировании, которое поможет приобрести билеты по значительно более низким ценам. Двухместный номер в 250 метрах от набережной за 5 ночей будет стоить где-то €637.

Валенсия

Город находится на восточном побережье Испании. Чаще всего туристы выбирают Playa de las Arenas. Пляж известен широкой песчаной полосой и спокойным морем. Инфраструктура здесь хорошо развита. Вдоль берега построили многочисленные кафе, рестораны и спортивные площадки.

Путешественники смогут попробовать парусный спорт и прогуляться на яхте. Также здесь есть аренда водных мотоциклов и лодок. Любителям активного отдыха рекомендуем выбрать Playa de la Malvarrosa. На территории обустроили несколько площадок для волейбола, баскетбола и футбола.

Что интересно, каждый год на набережной разворачивается увлекательное воздушное шоу – Фестиваль Аэро. Это настоящий небесный парад, куда слетаются самолеты со всей Испании и других стран. Зрители могут насладиться выступлениями пилотов, а также полюбоваться полетом исторических железных птиц из Авиационного Фонда Валенсии. Любителям авиации точно понравится.

Чтобы узнать больше о местности, советуем посетить Ратушную площадь. А чтобы лучше рассмотреть окрестности, рекомендуем подняться на смотровую площадку постройки. Оттуда открывается невероятный вид. Кстати, у стен здания часто проходят музыкальные мероприятия, фестивали и праздники.

Если не знаете, чем себя занять, езжайте в город искусств и наук. На территории располагается оперный театр, планетарий и галерея. А еще здесь работает самый большой в Европе океанографический парк L'Oceanogràfic. Здесь сможете пройтись по длинному подводному туннелю, где обитают около 500 различных морских видов животных.

В Кафедральном соборе Валенсии хранятся ренессансные фрески и картины эпохи Возрождения итальянских художников Пабло де Сан Леокадо и Франческо Пагано. Также здесь стоит символ города – колокольня Мигелете.

Дорога из Варшавы будет стоить около 185 евро в обе стороны. Двухспальный номер в 650 метрах от пляжа обойдется где-то в €591 за двух человек. В стоимость включен трансфер из аэропорта.

Аликанте

Солнечный городок располагается на побережье Коста-Бланка. Туристический сезон начинается в апреле и продолжается до октября. Средняя температура воздуха колеблется от +20 ° C.

Sun Juan и El Postiguet – райские уголки для любителей пляжного отдыха. Они находятся совсем рядом с жилыми кварталами. Туристов ждут комфортные песчаные берега с оборудованными набережными, где можно арендовать лежаки и зонтики. Поклонникам активного отдыха советуем выбрать серфинг или кайтинг. La Albufereta и Almadraba славятся мелководьем. Поэтому они идеально подойдут для путешествующих с детьми.

Обязательно посетите замок Санта-Барбары. Он возвышается на горе Бенакантиль. Отсюда открывается невероятный вид на весь залив и его сухопутные окрестности. Кстати, еще в 1950-х годах, во время реконструкции здесь были найдены фрагменты с мавританских времен.

Также рекомендуем посетить церковь Basilica of Santa María. Здесь хранится готическая статуя Марии, датируемая XIV веком. А еще поезжайте в пальмовый лес в Эльче. Он насчитывает около 90 разных садов и более 70 тысяч финиковых пальм. В 2000 году локацию внесли в объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Полет из Варшавы в местный аэропорт обойдется примерно в €180 в обе стороны. Двухместный номер в 600 метрах от пляжа обойдется где-то в €300 за 5 ночей. Чем дальше от береговой линии, тем ниже цены.

Берите с собой друзей и отправляйтесь за незабываемыми приключениями!

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