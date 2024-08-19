Бюджетные курорты Испании: как отдохнуть не за все деньги мира
Реально ли посетить страну корриды за копейки? Мы считаем, что да! Здесь есть отдых на любой кошелек. Ниже рассматриваем недорогие направления Испании.
Бенидорм
Поселок располагается на побережье Коста-Бланки. Здесь преобладает горная местность с мягким и теплым климатом. Летом температура воздуха колеблется от 24°C до 30°C. Туристический сезон начинается в мае, а заканчивается в октябре.
Самый популярный пляж – Playa de Levante. Здесь любители водных развлечений смогут поплавать на катамаране, попробовать себя в серфинге или дайвинге. Имейте в виду, у берега есть наслоение плит, поэтому лучше взять с собой резиновую обувь.
Если путешествуете с детьми, выбирайте Playa de Poniente. Его протяженность достигает 3 км. Побережье обустроили лежаками, зонтиками и подъемниками для людей с ограниченными возможностями. А за волейбольными играми и музыкальными программами отправляйтесь в Playa de Mal Pas. Поклонникам подводного погружения рекомендуем поехать на остров La Isla de Benidorm.
Советуем посетить церковь Сан-Хайме – старейшее здание провинции. Ее строительство продолжалось с 1740 по 1780 годы. Святыня исполнена в неоклассическом стиле. Здесь можно осмотреть часовню Пресвятой Девы, образ которой обнаружили перед началом работ. А еще обязательно поезжайте в Акваландию — огромный аквапарк под открытым небом с множеством горок, бассейнов и прочих водных аттракций.
Дорога из Варшавы обойдется примерно в 180 евро в обе стороны. Все зависит от сезона, даты покупки и авиакомпании. Помните о раннем бронировании, которое поможет приобрести билеты по значительно более низким ценам. Двухместный номер в 250 метрах от набережной за 5 ночей будет стоить где-то €637.
Валенсия
Город находится на восточном побережье Испании. Чаще всего туристы выбирают Playa de las Arenas. Пляж известен широкой песчаной полосой и спокойным морем. Инфраструктура здесь хорошо развита. Вдоль берега построили многочисленные кафе, рестораны и спортивные площадки.
Путешественники смогут попробовать парусный спорт и прогуляться на яхте. Также здесь есть аренда водных мотоциклов и лодок. Любителям активного отдыха рекомендуем выбрать Playa de la Malvarrosa. На территории обустроили несколько площадок для волейбола, баскетбола и футбола.
Что интересно, каждый год на набережной разворачивается увлекательное воздушное шоу – Фестиваль Аэро. Это настоящий небесный парад, куда слетаются самолеты со всей Испании и других стран. Зрители могут насладиться выступлениями пилотов, а также полюбоваться полетом исторических железных птиц из Авиационного Фонда Валенсии. Любителям авиации точно понравится.
Чтобы узнать больше о местности, советуем посетить Ратушную площадь. А чтобы лучше рассмотреть окрестности, рекомендуем подняться на смотровую площадку постройки. Оттуда открывается невероятный вид. Кстати, у стен здания часто проходят музыкальные мероприятия, фестивали и праздники.
Если не знаете, чем себя занять, езжайте в город искусств и наук. На территории располагается оперный театр, планетарий и галерея. А еще здесь работает самый большой в Европе океанографический парк L'Oceanogràfic. Здесь сможете пройтись по длинному подводному туннелю, где обитают около 500 различных морских видов животных.
В Кафедральном соборе Валенсии хранятся ренессансные фрески и картины эпохи Возрождения итальянских художников Пабло де Сан Леокадо и Франческо Пагано. Также здесь стоит символ города – колокольня Мигелете.
Дорога из Варшавы будет стоить около 185 евро в обе стороны. Двухспальный номер в 650 метрах от пляжа обойдется где-то в €591 за двух человек. В стоимость включен трансфер из аэропорта.
Аликанте
Солнечный городок располагается на побережье Коста-Бланка. Туристический сезон начинается в апреле и продолжается до октября. Средняя температура воздуха колеблется от +20 ° C.
Sun Juan и El Postiguet – райские уголки для любителей пляжного отдыха. Они находятся совсем рядом с жилыми кварталами. Туристов ждут комфортные песчаные берега с оборудованными набережными, где можно арендовать лежаки и зонтики. Поклонникам активного отдыха советуем выбрать серфинг или кайтинг. La Albufereta и Almadraba славятся мелководьем. Поэтому они идеально подойдут для путешествующих с детьми.
Обязательно посетите замок Санта-Барбары. Он возвышается на горе Бенакантиль. Отсюда открывается невероятный вид на весь залив и его сухопутные окрестности. Кстати, еще в 1950-х годах, во время реконструкции здесь были найдены фрагменты с мавританских времен.
Также рекомендуем посетить церковь Basilica of Santa María. Здесь хранится готическая статуя Марии, датируемая XIV веком. А еще поезжайте в пальмовый лес в Эльче. Он насчитывает около 90 разных садов и более 70 тысяч финиковых пальм. В 2000 году локацию внесли в объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Полет из Варшавы в местный аэропорт обойдется примерно в €180 в обе стороны. Двухместный номер в 600 метрах от пляжа обойдется где-то в €300 за 5 ночей. Чем дальше от береговой линии, тем ниже цены.
Берите с собой друзей и отправляйтесь за незабываемыми приключениями!
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