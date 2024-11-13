Горнолыжные курорты Европы: когда открываются, какие цены и условия

Морозные месяцы уже не за горами, потому смело можно планировать зимнее путешествие. К тому же некоторые аттракции ждут туристов уже в конце осени. Какое направление выбрать – читайте ниже.

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Зельден, Австрия

Располагается в земле Тироль на высоте 1368 метров над уровнем моря. Горнолыжный сезон длится с октября по май. Территорию комплекса оборудовали системами искусственного снега.

Сюда приезжают как новички, так и профессионалы. Здесь проложены трассы разной сложности и высоты. В частности, три вершины трехтысячника: Gaislachkogl (3058), Tiefenbachkogl (3250) и Schwarze Schneide (3340).

Для путешественников обустроили современные подъемники, сноупарки, смотровые площадки и трассы общей протяженностью более 144 километров. Также здесь можно взять на прокат спортивное снаряжение.

А еще туристы смогут согреться в термальных бассейнах под открытым небом. Среди прочих развлечений: катание на санях, каток, экскурсии, боулинг и т.д.

Приблизительная стоимость билетов на 1 и 5 дней в начале ноября:

Взрослые – €67 и €259.

Молодежь (2005-2009) – €55 и €207.

Дети (2010-2016) – €38 и €143.

Валь Торанс, Франция

Располагается на высоте 2300 метров над уровнем моря и входит в одну из самых больших в мире зон катания "Три Долины". Открытие сезона начинается в конце ноября.

Здесь проложено 78 трасс общей протяженностью 600 километров. Также здесь более 180 кресельных подъемников, участки для людей с ограниченными возможностями, игровые площадки и прокат спортивного инвентаря.

На территории курорта была реализована концепция "ski-in/ski-out". То есть гостиницы и апартаменты находятся непосредственно у лыжных склонов. Туристы смогут буквально выйти из дверей своего дома, одеть снаряжение и отправиться покорять горы. Для сохранения природы в поселке ограничено движение автомобилей. Большинство перемещений осуществляется пешком.

Приблизительная стоимость билетов на 1 и 5 дней в начале ноября:

Взрослые – €60 и €306.

Дети (от 5-17 лет) – €40 и €250.

Заас-Фее, Швейцария

Располагается в кантоне Вале на высоте 1800 метров над уровнем моря. Из интересного: здесь работают самое высокогорное Метро Альпин и вращающийся вокруг своей оси ресторан. Сезон стартует в октябре.

Центр окружают 13 гор. Общая протяженность трасс простирается более чем на 100 километров. Также на территории есть 27 подъемников, сноупарк и лыжные школы. Здесь туристы смогут заняться сноубоулингом и керлингом, прогуляться на снегоходах и прокатиться на санях.

А еще советуем осмотреть грот ледяных скульптур и посетить местный краеведческий музей. В здании хранятся старинный спортивный инвентарь и предметы обихода.

Приблизительная стоимость билетов на 1 и 5 дней:

Взрослые – €85 и €349.

Молодежь (16-19) – €72 и €297.

Дети (6-15) – €42 и €175.

Тинь, Франция

Находится в регионе Овернь-Рона-Альпы. Когда-то здесь размещалась база для подготовки паралимпийской сборной.

Центр состоит из трех частей, связанных между собой сетью кресельных подъемников. Вместе с соседним курортом Валь-д'Изер он входит в огромный горнолыжный регион Эспас-Килли. Благодаря ледникам Grande-Мотт и Pissaillas кататься здесь можно с ранней осени до поздней весны.

Для путешественников обустроили около 154 трассы и 90 подъемников. И конечно, здесь можно взять на прокат спортивный инвентарь.

Приблизительная стоимость билетов на 1 и 6 дней:

Взрослые – €66 и €426.

Дети (8-18) – €55 и €354.

Червиния, Италия

Располагается в долине Аоста у подножия четырехтысячника Маттергорна. Максимальная высота зоны катания – 3489 метров над уровнем моря. Сезон стартует с конца октября. По случаю его открытия здесь проходит яркая хода с факелами. В нем принимают участие лыжные инструкторы, горные проводники и спортсмены. Празднование сопровождается вкусными угощениями и завершается удивительным пиротехническим шоу.

Здесь обустроили трассы разной сложности. Их общая протяженность достигает 150 километров. Здесь туристы смогут прокатиться на лыжах, санях и коньках. А еще прогуляться по пешеходным экскурсионным маршрутам.

Приблизительная стоимость билетов на 1 и 5 дней:

Взрослые – €61 и €274.

Дети – €42 и €192

Готовьте снаряжение и отправляйтесь в зимнее путешествие!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как подготовиться к горнолыжному сезону.

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