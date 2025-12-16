Блогер пешком отправилась из Львова в Черновцы в опасную погоду: куда она дошла за два дня и какие спрятанные 'сокровища' Украины увидела

Украинский блогер Ольга Шрамко отправилась в многодневный поход из Львова в Черновцы в несколько опасную погоду: на улице выпал снег и значительно снизилась температура, что усложнило ее путешествие. Однако такие погодные условия совсем не остановили девушку, поэтому она построила максимально комфортный маршрут и воплотила замысел в реальность. Большую часть дистанции она преодолевала пешком, но изредка передвигалась на транспорте.

Что интересно, этот поход имеет для Шрамко особое значение – символизирует ее переезд в Черновцы. Все этапы путешествия блогер показала на своем YouTube-канале.

Стартовой точкой похода Ольги Шрамко стал Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Оттуда она отправилась в город Пустомыты, где заблаговременно забронировала комнату в гостинице, чтобы восстановить силы.

Дорога блогера из одного населенного пункта в другой проходила как через более комфортные места, например парк, так и вблизи трассы. В первый день Ольга Шрамко преодолела 20 километров, а на своем пути наткнулась на спрятанное "сокровище" Украины – старинный костел Вознесения Пресвятой Девы Марии.

Но это была не единственная приятная находка. Шрамко прогулялась по парку в Пустомытах и увидела впечатляющий дворец, возле которого размещены скульптуры золотых львов.

На следующий день девушка отправилась в Николаев. Во время похода она сделала небольшой перерыв и заварила себе кофе, использовав растопленный снег. За второй день прошла 24 километра. Далее отправится в Моршин на поезде.

Как отметила Ольга Шрамко, она получает удовольствие от этого путешествия, однако холодная зимняя погода все же дает о себе знать: "На холоде ты гораздо быстрее истощаешься. Становится как-то очень тяжело в моменте. Важно вообще не садиться, потому что когда ты здесь на холоде садишься, сразу замерзаешь".

