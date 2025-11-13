Отдых в Буковеле 2025: турист назвал сумму, которую потратил за три дня в Карпатах, с сувенирами, арендой самокатов и развлечениями

Карпаты давно стали одним из самых популярных туристических направлений в Украине. Провести три дня в Буковеле во внесезонный период решил блогер и участник шоу "МастерШеф" Артем Горбенко. Отдых в горах обошелся ему в более 17 тысяч гривен.

Об этом блогер рассказал на личной странице в Instagram. В общую сумму он учитывал развлечения, аренду жилья, проезд и покупку сувениров.

Турист не отказывал себе в комфорте, ведь проживал в апартаментах в самом центре Буковеля. Отдых Горбенко был насыщен большим количеством активностей. Он арендовал самокат, посетил "Гуцул Ленд" и аквапарк "Мавка", а также катался на подъемнике.

Основные расходы блогера за трехдневный отдых:

Билет на поезд – 237 грн

Такси до апартаментов – 500 грн

Отель с завтраком и бассейном – 5 700 грн

Прокат самокатов – 100 грн

"Гуцул Ленд" – 430 грн

Питание – 3 847 грн

Кофе – 135 грн

Ski-пасс – 400 грн

Аквапарк – 3 200 грн

Сувениры – 1 700 грн

Сладости – 1 280 грн

В целом он потратил 17 529 гривен. Блогер отметил, что цены в Буковеле высокие даже во внесезонный период, однако отдых в горах того стоит.

