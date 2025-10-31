Без толп и дешевле: очаровательная деревня в Италии напоминает Венецию

Венеция известна на весь мир своими каналами, гондолами и роскошной архитектурой. Но вместе с этой славой приходят и тысячи туристов ежедневно – очереди, шум и постоянная суета.

А что, если найти место, где царит такая же романтика, однако без толп и завышенных цен? Таким открытием для путешественников становится Тревизо – уютный городок всего в 45 минутах от Венеции, который часто называют ее "младшей сестрой" или "малой Венецией". Детали рассказало издание Daily Mail.

В 2025 году Тревизо получило почетное звание "Европейского Зеленого Листа" (Europe's Green Leaf City) – награду, которую присуждают городам за выдающиеся достижения в сфере устойчивого развития.

Когда-то здесь была заброшенная свалка – теперь на ее месте работает солнечный парк, а старую систему каналов превратили в экологически чистую водную сеть. Город внедрил программы по очистке воздуха, сохранению биоразнообразия и сортировке отходов в школах, высадив более 6 тысяч новых деревьев.

В отличие от Венеции, которую все чаще критикуют за перенаселение и загрязнение, Тревизо привлекает своей тихой, зеленой атмосферой – и одновременно сохраняет все очарование старинного итальянского города.

Центр Тревизо – это история, длиной более 2000 лет. Местные каналы, обрамленные цветущими балконами, напоминают Венецию, но здесь слышно пение птиц, а не шум туристических групп.

Старые дома украшены фресками, а узкие улочки ведут к площади дельи Синьори (Piazza dei Signori) – сердца города, где с утра до ночи работают кафе, рестораны и джелатерии.

Тревизо окружено пятисотлетними стенами, которые сохранились со времен Средневековья. Они придают городу ощущение камерности и спокойствия, которое трудно найти в крупных туристических центрах.

Именно здесь, в Тревизо, возник известный десерт тирамису – нежный кремовый вкус которого сегодня символизирует Италию во всем мире. В каждом ресторане или кафе подают свою версию этой сладкой классики.

А вокруг города раскинулись Холмы Просекко (Prosecco Hills) – винодельческий регион, занесенный в наследие ЮНЕСКО.

Местные советуют взять велосипед или присоединиться к туру дегустаций и даже найти автомат с Просекко, который стал любимым туристическим развлечением.

Почему стоит поехать в Тревизо:

всего 45 минут от Венеции – удобно добраться на поезде или авто;

меньше туристов и более низкие цены на жилье и рестораны;

экологический и безопасный город с развитой инфраструктурой для пеших и велосипедных прогулок;

аутентичная итальянская атмосфера, сохраненная от массового туризма.

