Белые песчаные пляжи и доступные цены: туристам посоветовали невероятное направление для путешествия

Приближается весна, а это значит, что пора понемногу планировать свой летний отпуск. Если вы не хотите потратить на отдых все сбережения, но при этом получить максимум впечатлений от культуры и природы, вам стоит обратить внимание на один фантастический африканский остров.

Видео дня

Как пишет Express, этим островом является Занзибар, также известный как Угунджа. Он расположен у восточного побережья Африки и входит в состав государства Танзания. Занзибар славится своими пляжами с невероятно мягким песком, идеально подходящими для тех, кто просто хочет расслабиться на солнышке. Пляж Падже даже признали одним из лучших в мире благодаря пейзажам с пышными пальмами, бирюзовой водой и фантастическими закатами над Индийским океаном.

Однако остров интересно еще и исследовать, особенно если вы любите животных. Например, здесь расположен национальный парк Джозани, где обитают виды, которых больше нигде в мире не встретишь. Так красный колобус живет только на Занзибаре. Эта обезьяна известна своим уникальным красно-полосатым мехом и разговорчивостью. Часто можно услышать, как колобус живо перекликается с другими членами своей группы. Также во время прогулки вы можете встретить голубых обезьян, галаго, слоновых землероек и различных экзотических птиц.

Хотите увидеть огромное разнообразие живых цветов – отправляйтесь на восточное побережье. Здесь живет большая колония ярких морских звезд. К ним можно подобраться на лодке, чтобы поплавать с маской рядом с этими уникальными существами.

Занзибар – это фантастическое место для любителей снорклинга и дайвинга. Вдоль большей части побережья острова тянутся коралловые рифы, где живут многочисленные рыбы-попугаи, рыбы-клоуны, рыбы-ангелы, а иногда даже рифовые акулы. Многие посетители также любят арендовать прозрачные каяки, чтобы плавать вокруг острова и делать снимки невероятного синего моря и его ярких обитателей.

Занзибар также прозвали Островом Специй, поскольку он является одним из крупнейших производителей гвоздики, а также здесь выращивают корицу, мускатный орех, ваниль и черный перец. Вы можете посетить фермы специй, чтобы увидеть пышные сады острова и принять участие в туре, во время которых можно попробовать свежие пряности прямо с деревьев.

Также стоит просто побродить по Стоун-Тауну, столице острова. Город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своей уникальной архитектуре суахили, соединившей индийское, арабское и европейское влияния. А еще Стоун-Таун известен своими оживленными рынками, запутанными улочками и красиво резными деревянными дверями на домах.

Отдельная культурная программа здесь ждет меломанов, ведь столица Занзибара – это родной город лидер группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь можно посетить дом, где он провел детство, и музей, посвященный рок-звезде.

Многие обожают Занзибар за его жаркую погоду. Так уже в начале весны температура здесь обычно держится на отметке около 30°C днем и 25°C ночью. А еще туристов привлекают умеренные цены. Так бокал местного пива в хорошем баре обойдется примерно в 150 грн. Особенно советуют попробовать имбирный сорт Tangawizi. А ужин с напитками для двоих будет стоить около 600 грн.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой город Европы получил звание лучшего направления для путешествия.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.