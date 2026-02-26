Мадрид назвали лучшим направлением в Европе для путешествия: чем поражает город

Выбирая, куда поехать в отпуск, мы всегда хотим отправиться туда, где отдых будет самым лучшим – удобным, интересным, вкусным. И определиться с направлением поможет рейтинг European Best Destinations 2026.

Как говорится на официальном сайте рейтинга, для создания списка комбинируют экспертный отбор с открытым голосованием путешественников. На первом этапе команда специалистов проанализировала более 500 европейских направлений. Оценивание учитывало показатели туристического роста (данные Eurostat), динамику поиска онлайн, активность в социальных сетях, а также участие городов в программах устойчивого развития и инициативах ЕС. По результатам был сформирован короткий список из 20 направлений. Финальный рейтинг определили зарегистрированные участники платформы путем голосования – они могли поддержать до трех городов. После того, как более 1,3 миллиона человек из 154 стран высказали свое мнение, лучшим направлением в Европе был назван Мадрид.

Столица Испании продемонстрировала высокие показатели по совокупности критериев – культурная жизнь, туристическая инфраструктура, международная узнаваемость и устойчивые городские практики. Победа Мадрида продолжила тенденцию на усиление позиций Испании в этом рейтинге: в 2024 году победителем European Best Destinations была Марбелья, в 2025 – Монако. А в этом году лидером выбрали столицу Испании.

Ключевым элементом культурного профиля города является пространство "Пейзаж света", включенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В него входят музеи Прадо, Рейна София и Тиссен-Борнемиса, расположенные вдоль бульвара Пасео-дель-Прадо. Этот музейный комплекс формирует одну из самых концентрированных экспозиций европейского искусства – от классической живописи до модернизма ХХ века.

Кроме роскошных музеев, Мадрид может предложить своим гостям развитую театральную сцену, сеть выставочных пространств и независимых галерей. Район Карабанчель за последнее десятилетие превратился в центр современного искусства, где работают художественные мастерские и альтернативные культурные платформы. Таким образом, гости города могут вдоволь общаться с высоким искусством.

Город также лелеет свою особую традиционную культуру. Он остается одним из главных центров фламенко. Многочисленные tablao-клубы предлагают сценические выступления, поддерживающие эту форму нематериального культурного наследия. Любуйтесь, как танцуют другие, или возьмите несколько уроков самостоятельно.

Мадрид также с радостью принимает гостей в многочисленных открытых городских пространствах. Парк Ретиро, Каса-де-Кампо и система бульваров формируют зеленое сердце испанской столицы. А более 3000 солнечных часов в год позволяют активно использовать открытые площади и террасы.

Транспортная система города включает одну из крупнейших в Европе сетей метро, интегрированную с пригородными поездами и автобусами. В последние годы город расширил пешеходные зоны и внедрил меры по снижению транспортных выбросов в центре. Так что гулять пешком здесь будет очень приятно.

А если вы хотите именно кулинарных впечатлений, гастрономическая сцена Мадрида сочетает традиционные таверны, исторические рынки (в частности Mercado de San Miguel) и современные рестораны авторской кухни. Это позволяет испанской столице поддерживать локальные кулинарные традиции и развивать новые форматы.

В общем десятка лучших европейских направлений для отдыха в 2026 году, по результатам исследования, получилась такая:

Мадрид, Испания Никосия, Кипр Регион Штирия, Словения Верона, Италия Париж, Франция Камара-де-Лобуш, Мадейра, Португалия Алачаты, Турция Бурано, Италия Лиссабон, Португалия Альмерия, Андалусия, Испания

