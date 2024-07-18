Амстердам, который вы не знали: что посмотреть

Собираетесь в Амстердам? Какие достопримечательности достойны вашего внимания – рассказываем ниже.

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Государственный музей

Это одна из самых узнаваемых построек в городе. Здесь вы найдете не только полотна известных художников Золотого Века, но и выставки, посвященные ремеслам и другим видам искусства. Если думаете, что дети будут здесь скучать, то не спешите с выводами. Малышам точно понравится экспозиция кукольных домиков XVII века.

Здание работает ежедневно с 9:00 до 17:00.

Мост Питон

Сооружение соединяет полуостров Споренбург с Борнео. Проектированием занимался ландшафтный конструктор Адриан Гейзе. Обязательно приезжайте сюда на вечернюю прогулку. Все вокруг будет сиять десятками фонарей. Невероятное место для фотографии на память.

Парк Кекенхоф

Думаем, многие видели живописные фото садов Амстердама. На тамошних плантациях растет более 4,5 миллионов тюльпанов разных сортов. Здесь размещаются три оранжереи, каналы, аллеи, поляны и пруды. Прекрасная локация для прогулок. Времени это займет немало, так что не забудьте взять перекус. Или посетите ресторан на территории парка – Jacoba's Kitchen. Предупреждаем, что там подают только вегетарианские блюда. Если же вы любите мясные деликатесы, то рядом с парком вас будут ждать десятки различных заведений питания.

Королевский дворец

Монаршую резиденцию используют для официальных торжеств и престижных выставок. Кроме этого сюда впускают обычных туристов, желающих посмотреть на парадные покои, скульптуры, мебель и картины XVII-XVIII веков. Внутри все украшено мрамором и золотом. Обязательно обратите внимание на массивные люстры из хрусталя. Они смотрятся роскошно.

Музей работает с 9:00 до 17:00, в пятницу – до 22:00.

Дам

Центральная площадь размещается на дамбе, треть которой находится ниже уровня моря. Кстати, всего в 750 метрах расположен Главный железнодорожный вокзал. Рядом есть несколько остановок трамвая. Площадь нередко становится местом разнообразных массовых мероприятий: от ярмарки до концертов.

Музей Мадам Тюссо

Один из филиалов выставок восковых фигур. Всего по миру работает 19 отделений. Обязательно зайдите сюда, чтобы посмотреть на копии реальных и сказочных персонажей. Все скульптуры проделали с невероятной точностью и большим мастерством. Порой создается впечатление, что они все живые.

Музей Ван Гога

Хотите узнать все о творчестве и жизненном пути известного нидерландского художника, тогда поезжайте сюда. Музей был открыт еще в 1973 году. Художник создал более 800 картин. Кроме них здесь можно увидеть полотна Моне, Гогена и Пикассо. Настоящий рай для любителей искусства.

Алмазная фабрика Coster Diamonds

Локация роскоши и богатства, где вокруг все блестит. Недалеко от нее работает выставочное здание, где можно ознакомиться с драгоценными экспонатами: золотой теннисной ракеткой стоимостью $1 миллион, короной королевы, работами британского мастера Дэмиена Херста.

Oude Kerk

Самый старый храм города начала XIV века. Здесь найдете не только оригинальные витражи, но и настенную роспись. Внутри часто проводятся органные концерты, где звучит антикварный инструмент 1658 года. Сегодня это протестантская приходская церковь. Кстати, каждый год здесь проходит престижная церемония награждения World Press Photo.

Весовая Палата

Ранее здесь размещались городские ворота, в которые входили ратуша, музей, театр и депо. На верхних этажах работали гильдии кузнецов, художников, каменщиков и врачей. Сейчас здесь можно пообедать в уютном и освещенном свечами ресторане с террасой Waag.

Монетная башня

Ее построили еще в 1487 как часть городских укреплений Амстердама. Сначала она выполняла оборонную функцию и защищала город от внешних угроз. Здесь вы можете увидеть пример готической архитектуры с элементами ренессанса. Туристическая достопримечательность привлекает внимание как историков, так и обычных путешественников.

Иоганн Кройф Арена

Футбольный стадион первым в мире начал использовать систему разумного управления инфраструктурой. Она обеспечивает инновационные решения для энергосбережения, безопасности и комфорта зрителей.

Сооружение было открыто в 1996 году. Кстати, на территории часто проводят разные события: концерты мировых звезд и фестивали. Здесь выступали Мадонна, Coldplay и т.д. Сегодня здесь проводятся экскурсии, на которых туристам показывают заслуги спортивной жизни. В частности, гиды имеют доступ к раздевалкам спортсменов и туннелю, ведущему на стадион.

Бегингоф

Церковь в скрытом дворике в центре города. Располагается рядом с площадью Спуи с многочисленными ресторанчиками и книжными магазинами. Ранее часовня была убежищем для благочестивых женщин, живших религиозной жизнью, но не дававших монашеских обетов. А еще здесь можно увидеть самый старый деревянный дом, построенный в 1475 году.

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