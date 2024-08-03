Айда на реку: лучшие места для летнего отдыха в Украине

Что может быть лучше летнего отпуска? Конечно же, летний отпуск, проведенный на берегу реки. Куда отправиться – рассказываем дальше.

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Степашки, Винницкая область

Хутор располагается на живописном берегу Южного Буга. Локация славится автентичной атмосферой, чистыми пляжами и местами для рыбалки. Здесь можно устроить пикник или поплавать на лодке.

Также на побережье раскинулось несколько баз и кемпингов:

"Черепаха". Комплекс работает круглый год и предлагает комфортные деревянные коттеджи со всеми удобствами: кухней, туалетом, системой отопления. А еще здесь есть беседки и мангалы. Также можно прокатиться на катамаране и отправиться на тихую охоту. "Gol&Wood". Домики с отдельными террасами для отдыха и барбекю. На территории отеля есть парковка и бесплатный Wi-Fi. "Южный Буг". Участок обустроили беседками, качелями и теннисным столом.

Как добраться? Дорога на собственном автомобиле из Винницы занимает около полутора часа. А еще сюда курсируют автобусные маршруты из ближайших городов.

Летичев, Хмельницкая область

Населённый пункт находится на берегу реки Волк. Здесь сможете позагорать и заняться рыбалкой. Также здесь обустроили несколько мест для прогулок: "Березовая роща" и "Березки". В поселении работает гостиница "Леон", а в соседнем поселке Головчицы – гостинично-ресторанный комплекс "Радуга".

Кстати, советуем посетить рыбный рынок. Здесь продают толстолобов, карасей, лещей, которых вырастили и выловили в Подольском водохранилище. А еще здесь можно найти многочисленные морепродукты – от сырых креветок до маринованных мидий. Обязательно попробуйте фирменные блюда: сельдь по-летичевски и карп в овощах.

Также посетите местный одноименный замок. Его построили еще в 1362 году. А еще зайдите в Костел Успения Пресвятой Девы Марии и доминиканского монастыря. Чтобы полюбоваться отличными панорамами на окраине, идите к мосту. Он свисает у Щедровской ГЭС.

Как добраться? Дорога из Хмельницкого занимает около 50 минут.

Нырков, Тернопольская область

Поселок располагается недалеко от реки Джурин. Ее русло пролегает через урочище "Пустыня". Здесь размещается несколько источников, воду из которых считают целебной. А еще здесь находится самый большой рукотворный водопад равнинной Украины. Он достигает 16 метров. Его создали турки еще в 1620 году, сменив русло местного потока. Кстати, его делали не для красоты, а для того, чтобы врагов постигла засуха. Здесь можно покупаться и даже раскинуть палатку.

Визитная карточка населенного пункта — Червоноградский замок и Костёл Вознесения Девы Марии.

Как добраться? Путешествие из Тернополя или Чорткова займет около 2 часов.

Большая Слободка, Хмельницкая область

Поселок размещается на берегу реки Днестр и Мукша, на просторах Национального природного парка "Подольские Товтры". Объект входит в семь природных чудес Украины и занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Местный пляж покрывает песок, кое-где с поросшей травой. На нем обустроили водный аттракцион, детские площадки, волейбольную и футбольную зоны. Также на территории располагаются две базы отдыха: экоусадьба "Днестровская ривьера" и вилла "Две реки".

Как добраться? Дорога из Хмельницка занимает до 2 часов на автомобиле.

Колодиевка, Хмельницкая область

Хутор находится возле Днестровского водохранилища. Место слишком красивое, но, к сожалению, с грустной историей. Во время строительства гидроэлектростанции затопили село Бакота. Позже на берегах водохранилища построили целый ряд баз отдыха и детских лагерей. Здесь можно арендовать домик на воде или комнату в пансионате, а еще разбить палаточный городок. Также есть прокат лодок и катамаранов.

Обязательно посетите скально-пещерный монастырь. Здесь можно послушать интересную лекцию о святыне, а также купить сувениры.

Кстати, местные закаты и восходы солнца просто невероятны. Поэтому рекомендуем остаться здесь хотя бы на сутки.

Как добраться? Поездка из Хмельницкого будет длиться около 2 часов.

Хуст, Закарпатская область

Город омывают реки Тиса, Хустец, Боронявка и Рика. На берегах преобладают галечные пляжи с невероятными пейзажами. Недалеко на горе вулканического происхождения располагается фортификационное сооружение XI-XVIII веков. Раньше его использовали как охранный пункт.

Советуем сходить в урочище Киреши. Неповторимая долина нарциссов ежегодно привлекает тысячи туристов.

На территории населенного пункта был построен ряд гостиниц и баз отдыха. В соседнем селе Велятино можно посетить санаторий, где лечат термальными водами. Кстати, их добывают из 100-метровых скважин.

Как добраться? Дорога из Ивано-Франковска займет около 3,5 часов, из Мукачево – 60 минут.

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