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Айда на реку: лучшие места для летнего отдыха в Украине

Альбина Панченко
Путешествия
4 минуты
570
Айда на реку: лучшие места для летнего отдыха в Украине

Что может быть лучше летнего отпуска? Конечно же, летний отпуск, проведенный на берегу реки. Куда отправиться – рассказываем дальше.

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Степашки, Винницкая область

Хутор располагается на живописном берегу Южного Буга. Локация славится автентичной атмосферой, чистыми пляжами и местами для рыбалки. Здесь можно устроить пикник или поплавать на лодке.

Также на побережье раскинулось несколько баз и кемпингов:

  1. "Черепаха". Комплекс работает круглый год и предлагает комфортные деревянные коттеджи со всеми удобствами: кухней, туалетом, системой отопления. А еще здесь есть беседки и мангалы. Также можно прокатиться на катамаране и отправиться на тихую охоту.
  2. "Gol&Wood". Домики с отдельными террасами для отдыха и барбекю. На территории отеля есть парковка и бесплатный Wi-Fi.
  3. "Южный Буг". Участок обустроили беседками, качелями и теннисным столом.

Как добраться? Дорога на собственном автомобиле из Винницы занимает около полутора часа. А еще сюда курсируют автобусные маршруты из ближайших городов.

Айда на реку: лучшие места для летнего отдыха в Украине

Летичев, Хмельницкая область

Населённый пункт находится на берегу реки Волк. Здесь сможете позагорать и заняться рыбалкой. Также здесь обустроили несколько мест для прогулок: "Березовая роща" и "Березки". В поселении работает гостиница "Леон", а в соседнем поселке Головчицы – гостинично-ресторанный комплекс "Радуга".

Кстати, советуем посетить рыбный рынок. Здесь продают толстолобов, карасей, лещей, которых вырастили и выловили в Подольском водохранилище. А еще здесь можно найти многочисленные морепродукты – от сырых креветок до маринованных мидий. Обязательно попробуйте фирменные блюда: сельдь по-летичевски и карп в овощах.

Также посетите местный одноименный замок. Его построили еще в 1362 году. А еще зайдите в Костел Успения Пресвятой Девы Марии и доминиканского монастыря. Чтобы полюбоваться отличными панорамами на окраине, идите к мосту. Он свисает у Щедровской ГЭС.

Как добраться? Дорога из Хмельницкого занимает около 50 минут.

Айда на реку: лучшие места для летнего отдыха в Украине

Нырков, Тернопольская область

Поселок располагается недалеко от реки Джурин. Ее русло пролегает через урочище "Пустыня". Здесь размещается несколько источников, воду из которых считают целебной. А еще здесь находится самый большой рукотворный водопад равнинной Украины. Он достигает 16 метров. Его создали турки еще в 1620 году, сменив русло местного потока. Кстати, его делали не для красоты, а для того, чтобы врагов постигла засуха. Здесь можно покупаться и даже раскинуть палатку.

Визитная карточка населенного пункта — Червоноградский замок и Костёл Вознесения Девы Марии.

Как добраться? Путешествие из Тернополя или Чорткова займет около 2 часов.

Айда на реку: лучшие места для летнего отдыха в Украине

Большая Слободка, Хмельницкая область

Поселок размещается на берегу реки Днестр и Мукша, на просторах Национального природного парка "Подольские Товтры". Объект входит в семь природных чудес Украины и занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Местный пляж покрывает песок, кое-где с поросшей травой. На нем обустроили водный аттракцион, детские площадки, волейбольную и футбольную зоны. Также на территории располагаются две базы отдыха: экоусадьба "Днестровская ривьера" и вилла "Две реки".

Как добраться? Дорога из Хмельницка занимает до 2 часов на автомобиле.

Айда на реку: лучшие места для летнего отдыха в Украине

Колодиевка, Хмельницкая область

Хутор находится возле Днестровского водохранилища. Место слишком красивое, но, к сожалению, с грустной историей. Во время строительства гидроэлектростанции затопили село Бакота. Позже на берегах водохранилища построили целый ряд баз отдыха и детских лагерей. Здесь можно арендовать домик на воде или комнату в пансионате, а еще разбить палаточный городок. Также есть прокат лодок и катамаранов.

Обязательно посетите скально-пещерный монастырь. Здесь можно послушать интересную лекцию о святыне, а также купить сувениры.

Кстати, местные закаты и восходы солнца просто невероятны. Поэтому рекомендуем остаться здесь хотя бы на сутки.

Как добраться? Поездка из Хмельницкого будет длиться около 2 часов.

Хуст, Закарпатская область

Город омывают реки Тиса, Хустец, Боронявка и Рика. На берегах преобладают галечные пляжи с невероятными пейзажами. Недалеко на горе вулканического происхождения располагается фортификационное сооружение XI-XVIII веков. Раньше его использовали как охранный пункт.

Советуем сходить в урочище Киреши. Неповторимая долина нарциссов ежегодно привлекает тысячи туристов.

На территории населенного пункта был построен ряд гостиниц и баз отдыха. В соседнем селе Велятино можно посетить санаторий, где лечат термальными водами. Кстати, их добывают из 100-метровых скважин.

Как добраться? Дорога из Ивано-Франковска займет около 3,5 часов, из Мукачево – 60 минут.

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