5 самых опасных городов Украины по рейтингу Numbeo

Аналитический сервис Numbeo опубликовал рейтинг пяти самых опасных городов Украины. На первом месте оказалась Одесса, поскольку населенный пункт имеет самый высокий индекс преступности – 55,2.

В перечне самых опасных городов Европы Одесса заняла 17 строчку. Соответствующие данные появились на сайте Numbeo.

Вторым среди самых опасных городов Украины оказался Днепр с индексом преступности 53,7. Далее следует Харьков с показателем 47,2, Киев – 45,5, а пятерку закрывает Львов – 37,2.

В общем рейтинге городов Европы украинские населенные пункты оказались на таких местах по индексу преступности: Днепр – 21, Харьков – 39, Киев – 45, а Львов – 81.

Заметим, что Numbeo – сербская онлайн-база данных, которая специализируется на анализе стоимости проживания, качества жизни и уровня безопасности в разных городах мира. Рейтинги формируются на основе информации, которую предоставляют пользователи сервиса.

Платформа создала индекс преступности, который определяет безопасность проживания в том или ином населенном пункте. Показатели формируют по результатам опроса пользователей, которые оценивают собственное ощущение безопасности и риски стать жертвами преступников.

