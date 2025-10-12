Названы самые опасные столицы Европы: ехать самому не стоит

В ряде европейских столиц за последний год наблюдается резкий рост насильственных преступлений, в частности связанных с наркоторговлей. По последним данным, самыми опасными городами стали Брюссель, Стокгольм, Марсель и Амстердам. Именно здесь зафиксировано наибольшее количество стрельб и нападений, а для обычных туристов поездка без сопровождения может быть рискованной.

В некоторых странах полиция не ведет полной статистики, поэтому аналитики основывали выводы на официальных отчётах и медиа-сообщениях. Детали рассказало издание Euronews.

Самые опасные города Европы

Брюссель

Бельгийская столица сейчас занимает первое место по количеству нападений с огнестрельным оружием. В районах Андерлехт и Моленбек активизировались наркокланы, что привело к серии вооруженных столкновений. только к середине августа в Брюсселе произошло 57 стрельб, из которых 20 – в летний период.

Прокурор Жюльен Муаниль предупредил, что "любой может стать жертвой случайной пули", а министр внутренних дел Бельгии выступил за развертывание военных патрулей и усиление системы видеонаблюдения.

Стокгольм

Швеция, которая до недавнего времени считалась одной из самых безопасных стран Европы, переживает кризис. До августа 2025 года в Стокгольме зафиксировано 55 стрельб с девятью погибшими. В целом по стране – более 113 инцидентов и 33 жертвы.

Причиной является рост влияния наркокартелей, привлекающих подростков в качестве наемных убийц. В некоторых районах полиция фиксирует применение взрывчатки, что ранее для Швеции было немыслимо.

Марсель

Французский портовый мегаполис остается одним из главных центров мафиозных группировок в Европе. В прошлом году в результате разборок между кланами погибли 24 человека, тогда как в 2023 году – почти вдвое больше.

Эксперты отмечают, что снижение количества убийств связано не с работой полиции, а с временным перемирием между группировками. В 2025-м уже зафиксированы новые смертельные инциденты, официальная статистика пока не обнародована.

Амстердам

В столице Нидерландов уменьшилось количество стрельбы, однако резко возросло количество взрывных атак. только в 2023 году зафиксировано 197 инцидентов – вдвое больше, чем годом ранее. в то же время из семи случаев стрельбы один завершился смертью. Полиция связывает события с борьбой наркосиндикатов за контроль над контрабандными потоками через порт.

Города умеренного риска

В средней категории риска – Париж, Копенгаген, Афины, Лиссабон, Рим и Мадрид. Хотя здесь случаются вооруженные инциденты, они реже угрожают рядовым жителям.

Низкий уровень угрозы

В группу относительно безопасных столиц входят Бухарест, Любляна, Никосия, Прага, Рига, София, Вена и Загреб – здесь преступления с применением оружия единичны.

Самые безопасные столицы Европы

В десятку самых безопасных городов Европы вошли Берлин, Дублин, Хельсинки, Вильнюс, Будапешт, Варшава, Братислава, Люксембург, Валлетта и Таллинн. Здесь стрельбы – редкое явление, а уровень общей преступности остается одним из самых низких в ЕС.

Картина, которую рисуют эти данные, показывает глубокий контраст между регионами: в северной и западной Европе насилие, связанное с организованными группами, растет, тогда как в центральной и восточной оно остается под контролем.

Несмотря на это, эксперты призывают не недооценивать риски даже в традиционно спокойных странах – миграция криминальных структур и наркоторговля не имеют границ.

