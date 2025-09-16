300 дней в году сияет солнце: названа лучшая страна для выхода на пенсию

Пенсионеры, мечтающие провести спокойную старость в теплой стране, получили хорошую новость. Новое исследование показало, что одно из ближайших направлений стало мировым лидером для комфортной жизни после выхода на пенсию.

Видео дня

Планирование старости сегодня включает не только финансовую стабильность, но и качество жизни, доступ к медицине и безопасность. Именно поэтому в 2025 году эксперты выделили страну, которая объединила все эти критерии.

Согласно Global Retirement Report от компании Global Citizen Solutions, первое место заняла Португалия. Исследователи отмечают, что солнечная погода — не единственное преимущество, хотя она играет значительную роль. В стране в среднем 300 дней солнца в год, а живописные побережья сочетаются с современными и мультикультурными городами. Такая комбинация создает идеальные условия для тех, кто стремится совместить комфорт с активным стилем жизни.

В отчете отмечается, что Португалия привлекает прежде всего доступной и качественной медициной, а также высоким уровнем жизни при относительно низких затратах. Это делает страну особенно выгодной для людей с фиксированным доходом, например пенсии. Авторы исследования отмечают, что здешние условия позволяют наслаждаться беззаботным отдыхом без финансового давления.

Кроме практических преимуществ, страна отмечена за безопасность, доброжелательность местных жителей и легкую интеграцию для иностранцев. Важным фактором является также англоязычность населения, что значительно упрощает общение и повседневные дела для эмигрантов. Благодаря этому переезд сюда становится менее стрессовым, чем во многие другие европейские страны.

Отдельное внимание в отчете уделено португальской визе D7, которая специально создана для лиц с пассивным доходом. Ее оформление занимает всего 2–4 месяца — один из самых быстрых сроков в Европе. Это делает страну еще более привлекательной для пенсионеров, которые стремятся быстро и без лишних трудностей сменить место жительства.

Не менее важным преимуществом является удобное расположение Португалии. От Лондона до Лиссабона или Порту можно добраться примерно за три часа, что позволяет поддерживать тесную связь с родными. Именно это сочетание практичности, гостеприимства и климата сделало Португалию безоговорочным лидером среди лучших стран для жизни после выхода на пенсию.

OBOZ.UA предлагает узнать о местечке в Испании, которое привлекает туристов всех возрастов с разными предпочтениями.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.