'Цепь Соборности' 2021 – новая страница в истории Украины

День Соборности – это национальный праздник единения украинцев. Но суть этого события намного глубже. Это день борьбы с разногласиями и объединение ради важного. А именно, ради стремления быть вместе – в единой соборной Украине. И доказательством тому стала виртуальная "Цепь Соборности", которая протянулась на тысячу километров, соединив Киев с Симферополем.

Мужественный бренд KOZAЦЬКА PADAвсегда разделял настоящие украинские ценности и стремление наших людей быть свободными, несокрушимыми и независимыми – как это было во время казачества. Поэтому, для бренда было честью поддержать этот проект, объединивший сознательных людей, которые разделяют и берегут эти важные ценности для нашей страны.

В digital-цепь выстроилось более чем 40 000 людей из 101 страны мира.

Важно то, что акцию поддержали крымчане и не остались в стороне жители Донецкой и Луганской областей, о чём свидетельствуют тысячи комментариев в сети.

Люди радостно делились эмоциями, так, Людмила Пархоменко написала: "Невероятные чувства! Вроде бы онлайн, но я ощущаю руки тех, кто рядом со мной в цепи!", а Евгения Макеева прокомментировала на официальной странице: "Героям Слава! Я из Керчи! Я очень рада, что МЫ ВМЕСТЕ!" Особенно приятно, что к мероприятию присоединились украинцы, которые в силу разных обстоятельств оказались в этот день за рубежом. Отреагировали на событие в том числе и представительства других стран. Опубликовали поздравления на своих страницах посольства Франции и Кении! Организаторы искренне рады, что удалось реализовать проект, который сплотил людей вокруг важной идеи для каждого и для всей страны!

Огромное количество людей сделали посты в соцсетях, поздравляя всех с праздником и делясь линком на событие. Таким же образом к цепи присоединились известные журналисты и знаменитости, среди которых: народная артистка Украины Джамала, Янина Соколова – журналистка и телеведущая, Тарас Тополя – солист группы "Антитела", журналист Виталий Портников и многие другие известные люди. В частности, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова также разместила поздравительный пост на Facebook.

За формированием digital-цепи по случаю Дня Соборности в Украине, который праздновали 22 января, внимательно наблюдали информагентства, такие как RadioSvoboda, Interfax, УНИАН, Громадське, Ukrinform, а также украинские центральные телеканалы: 1+1, ИНТЕР, СТБ, Украина, 5 канал, 24 канал, ICTV и др.

Следовательно, в условиях карантинных ограничений, украинцам ничего не помешало "взяться за руки" в виртуальной цепи, чтобы объединить Украину там, где её пытаются разделить.