'Ланцюг Соборності' 2021 – нова сторінка в історії України

День Соборності – це національне свято об'єднання українців. Але суть цієї події набагато глибше. Це день боротьби з розбіжностями та єднання заради важливого. А саме прагнення бути разом — в єдиній соборній Україні. І доказом тому став віртуальний "Ланцюг Соборності" 2021, який простягнувся на тисячу кілометрів, поєднавши Київ із Сімферополем.

Мужній бренд KOZAЦЬКА PADA завжди підтримує справжні українські цінності та прагнення наших людей бути вільними, незламними та незалежними — як це було за часів козацтва. Тому для бренду стало честю, підтримати цей проєкт, що об’єднав свідомих людей, які розділяють та бережуть ці важливі цінності для нашої країни.

Так у digital-ланцюг стали більше ніж 40 000 людей зі 101 країни світу. Важливим є те, що акцію підтримали кримчани та не залишилися осторонь мешканці Донецької і Луганської областей, про що свідчать тисячі коментарів у мережі.

Люди радо ділились емоціями, так, Людмила Пархоменко написала: "Неймовірні почуття! Начебто онлайн, але відчуваю руки тих, хто поруч зі мною в ланцюгу!", а Євгенія Макеєва прокоментувала на офіційній сторінці: "Героям Слава! Я з Керчі! Я дуже радію, що МИ РАЗОМ! Особливо приємно, що долучились до заходу українці, що у силу різних обставин опинились у цей день закордоном. Відреагували на подію також і представництва інших країн, зокрема вітали на своїх сторінках посольства Франціїї та Кенії! Тож організатори щиро радіють, що вдалось реалізувати проєкт, який згуртував людей навколо важливої ідеї для кожного та для усієї країни!

Величезна кількість людей зробили пости у соцмережах, вітаючи усіх зі святом та поділились лінком на подію. До події приєднались відомі журналісти та знаменитості, серед них: народна артистка України Джамала, Яніна Соколова — журналістка і телеведуча, Тарас Тополя — соліст гурту "Антитіла", журналіст Віталій Портніков та багато інших відомих людей. Зокрема уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зробила вітальний пост на facebook.

За формуванням digital-ланцюга з нагоди Дня Соборності в Україні, який святкували 22 січня, протягом усього часу спостерігали інформагенціїї, такі як RadioSvoboda, Interfax, УНІАН, Громадське, Ukrinform, а також центральні телеканали, серед яких: 1+1, ІНТЕР, СТБ, Україна, 5 канал, 24 канал, ICTV та ін.

Отже, в умовах карантинних обмежень, українцям ніщо не завадило "взятися за руки" у віртуальному ланцюзі, щоб поєднати Україну там, де її намагаються розділити.