Top Employers Institute назвал PUMA лучшим работодателем в Украине и мире

Компания PUMA признана лучшим работодателем 2022 года в 16 странах, в том числе в Украине. В третий раз PUMA в Украине получает престижный статус лучшего работодателя в Европе от независимой международной организации по оценке работы с персоналом Top Employers Institute. И впервые в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сертификация Top Employer подчеркивает стремление PUMA обеспечить лучшее рабочее место своим сотрудникам.

"Нашим приоритетом всегда были потребности и цели наших сотрудников", – говорит Дитмар Кнос, глобальный директор по персоналу и организации PUMA. "Пандемия является трудным испытанием для всех нас. Однако мы всегда будем стремиться стать лучше, чтобы продолжать создавать рабочую среду, в которой наши сотрудники могут профессионально расти и развиваться".

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В рамках сертификации Top Employers Institute оценивает 20 направлений управления персоналом в шести сферах, включая корпоративную культуру, ценности, долгосрочное развитие компании, карьерный рост, обучение, разнообразие и привлечение команды, благосостояние сотрудников и рабочую среду.

Институт подчеркнул политику PUMA по социальным и экологическим инициативам, согласование практики управления персоналом с принципами постоянства и стимулирование сотрудников PUMA поддерживать экологические цели.

Дизайн рабочего пространства PUMA и способность сотрудников управлять своим рабочим временем и местоположением также были упомянуты как важные критерии, которые сделали компанию лучшим работодателем.