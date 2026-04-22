Сотни музыкантов, звездный гость и Drum Queen: в Киеве пройдет масштабный фестиваль Drum Island Fest 2026

24-26 апреля 2026 года в киевском культурном кластере "Краков" состоится IV международный фестиваль ударной музыки DRUM ISLAND FEST.

DRUM ISLAND FEST – это ежегодная платформа для развития молодых барабанщиков и перкуссионистов, сочетающая конкурс, концертную программу, мастер-классы и интерактивные музыкальные форматы. Событие, зародившееся в 2023 году как форма музыкальной терапии для детей во время войны, сегодня объединяет сотни украинских и иностранных музыкантов.

Лицо фестиваля: новое поколение, выросшее во время войны

Амбассадорами Drum Island Fest 2026 стали юные и яркие музыканты. Среди них Кирилл Кущенко, мальчик из Мариуполя, который начал свой музыкальный путь с игры на кастрюлях в 3,5 года, а сейчас выходит на большую сцену как сформировавшийся артист. Вместе с ним фестиваль представляют харизматичный Исай Чернобривец (который уже ездит в туры с рок-группой) и обладатель Гран-при прошлого года Егор Балабан.

Drum Check с Drum Queen 25 и 26 апреля

Особой фишкой этого года станет интерактивное пространство Drum Check с участием Екатерины Багинской, известной барабанщицы группы MONATIK. Это неформальная зона, где участники смогут поиграть, снять напряжение перед выступлениями и получить персональный фидбек от профессионалки.

Кульминация и национальный рекорд

Главной интригой фестиваля станет FREEDOM BEAT – финальное массовое выступление, где десятки участников сыграют в едином ритме. Организаторы планируют установить новый рекорд Украины по количеству барабанщиков на одной сцене. С каждым годом масштаб растет: если в 2023 году композицию одновременно выполняли 65 участников, то в 2025-м – уже 207. Кроме того, именно во время этого выступления на сцене появится звездный гость, имя которого организаторы держат в строгой тайне до самого выхода. Это событие задумано как символ единства и силы с потенциалом широкого международного резонанса.

Также во время фестиваля состоится презентация первого украинского цифрового приложения для барабанщиков.

Формат и участники

В фестивале принимают участие:

дети от 5 лет

подростки и молодежь

взрослые музыканты 18+

Конкурс проходит в жанрах:

рок / поп

джаз / латина / фьюжн

академические ударные / этническая перкуссия

Форматы участия солисты, ансамбли и большие коллективы.

Фестиваль организует ОО "Ритмы Надежды". Событие проходит оффлайн со строгим соблюдением условий безопасности военного времени.

Контакты для аккредитации медиа и запросов на интервью:

Email: [email protected]

WhatsApp: +380976766693