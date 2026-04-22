Сотни музыкантов, звездный гость и Drum Queen: в Киеве пройдет масштабный фестиваль Drum Island Fest 2026
24-26 апреля 2026 года в киевском культурном кластере "Краков" состоится IV международный фестиваль ударной музыки DRUM ISLAND FEST.
DRUM ISLAND FEST – это ежегодная платформа для развития молодых барабанщиков и перкуссионистов, сочетающая конкурс, концертную программу, мастер-классы и интерактивные музыкальные форматы. Событие, зародившееся в 2023 году как форма музыкальной терапии для детей во время войны, сегодня объединяет сотни украинских и иностранных музыкантов.
Лицо фестиваля: новое поколение, выросшее во время войны
Амбассадорами Drum Island Fest 2026 стали юные и яркие музыканты. Среди них Кирилл Кущенко, мальчик из Мариуполя, который начал свой музыкальный путь с игры на кастрюлях в 3,5 года, а сейчас выходит на большую сцену как сформировавшийся артист. Вместе с ним фестиваль представляют харизматичный Исай Чернобривец (который уже ездит в туры с рок-группой) и обладатель Гран-при прошлого года Егор Балабан.
Drum Check с Drum Queen 25 и 26 апреля
Особой фишкой этого года станет интерактивное пространство Drum Check с участием Екатерины Багинской, известной барабанщицы группы MONATIK. Это неформальная зона, где участники смогут поиграть, снять напряжение перед выступлениями и получить персональный фидбек от профессионалки.
Кульминация и национальный рекорд
Главной интригой фестиваля станет FREEDOM BEAT – финальное массовое выступление, где десятки участников сыграют в едином ритме. Организаторы планируют установить новый рекорд Украины по количеству барабанщиков на одной сцене. С каждым годом масштаб растет: если в 2023 году композицию одновременно выполняли 65 участников, то в 2025-м – уже 207. Кроме того, именно во время этого выступления на сцене появится звездный гость, имя которого организаторы держат в строгой тайне до самого выхода. Это событие задумано как символ единства и силы с потенциалом широкого международного резонанса.
Также во время фестиваля состоится презентация первого украинского цифрового приложения для барабанщиков.
Формат и участники
В фестивале принимают участие:
- дети от 5 лет
- подростки и молодежь
- взрослые музыканты 18+
Конкурс проходит в жанрах:
- рок / поп
- джаз / латина / фьюжн
- академические ударные / этническая перкуссия
Форматы участия солисты, ансамбли и большие коллективы.
Фестиваль организует ОО "Ритмы Надежды". Событие проходит оффлайн со строгим соблюдением условий безопасности военного времени.
