Полезные советы для мужчины в любом возрасте

Уметь заботиться о себе и своем здоровье тоже нужно уметь, в том числе представителям сильного пола и в том числе о своем "мужском" здоровье. Причем, многие советы, которые дают специалисты, универсальны и подходят большинству.

Внимание! Не занимайтесь самолечением и не откладывайте визит к врачу, если вы подозреваете наличие болезни или чувствуете симптомы. Забота заботой, но диагностику и лечение следует доверить профессионалам.

Не забывайте проверяться

Чем старше мужчина, тем чаще он должен посещать кабинет уролога. В этом нет ничего постыдного или смешного. Давно или никогда не были у уролога? Даже если вы чувствуете себя нормально, запишитесь на прием. Многие мужские болезни имеют обыкновение протекать без симптомов, пока последствия не станут серьезными и заметными.

Видео дня

Чек-ап на рак и гормоны

Аналогичная ситуация с периодическими проверками на онкомаркеры "по мужской части", хотя если вы входите в группу риска для других онкологических заболеваний, то проверяться нужно и по ним. В некоторых случаях мужскую онкологию можно выявить и самостоятельно, поэтому самостоятельному обследованию тоже стоит уделять внимание, но полностью визиты к профильным врачам это не отменяет.

Не забудьте провериться на уровень тестостерона, мужского гормона, который отвечает не только за "это", но и за массу других аспектов жизни, работу органов и ваше самочувствие в целом.

Вредные привычки – это вредно

Все вредные привычки плохо влияют на здоровье мужчины, многие из которых решают проблемы при помощи дженерик левитра. Если множество методик восстановления мужской силы, но не все так эффективны. Советы в этом контексте банальны – не пейте много алкоголя и не курите. И то, и другое негативно сказывается на вашем потенциале и либидо.

Правильно питаться и двигаться

Любая система организма работает с теми ресурсами, которые поступают в нее извне. Мужские гормоны тоже производятся из того, что вы даете репродуктивной системе. Это означает, что мужчине, который хочет сохранить силу, нужно не просто избегать вредной пищи, но и давать своему телу необходимый "строительный материал" в виде правильно сбалансированного меню с микроэлементами, витаминами, белками и так далее.

Специалисты отмечают прямую зависимость между физической активностью, соответствующей вашему организму и возрасту, с мужским здоровьем. Да, тягать железо пять раз в неделю в тренажерном зале вас никто не заставляет, но даже пробежки и банальная зарядка будут делать свое полезное дело.