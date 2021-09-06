От 2 до 170 тысяч долларов в месяц: сколько зарабатывают в украинской премьер-лиге

Самый молодой лицензированный агент, сейчас их официально называют посредниками, Олег Авдыш дал свою оценку, сколько зарабатывают игроки в украинской премьер-лиге.

После глубокого финансового кризиса украинского футбола, который продолжался несколько лет, наметилась стабильность и в последние 2 сезона мы наблюдаем небольшой рост финансовых возможностей клубов, – отмечает последние тенденции этого рынка Олег Авдыш. - В футбольный лексикон медленно и неуверенно, возвращаются понятия подъемных для игроков и комиссий для агентов. Если брать цифры, то средняя зарплата в премьер-лиге сейчас на уровне 5 тысяч долларов - если не учитывать гонорары игроков Динамо и Шахтера.

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Динамо: до 1 миллиона долларов в год

Президент Динамо Игорь Суркис в одном из недавних интервью признался, что в составе действующего чемпиона нет игроков с зарплатой больше 1 миллиона долларов в год. По моей информации, это правда. И оклад, сумма которого приближена к миллиону долларов в год, имеется лишь у нескольких игроков киевлян. Зарплаты других игроков основы, в том числе и сборников в несколько раз меньше.

Шахтер: 2 миллиона долларов для легионеров

Единственный клуб в Украине и один из немногих клубов в Восточной Европе, который из года в год показывает в своей финансовой отчетности плюсовой баланс. И уже приобрел славу клуба, который зарабатывает. Поэтому горняки спокойно позволяют себе платить легионерам 2 миллиона долларов в год и ненамного меньше украинским сборникам.

Заря: 6-10 тысяч долларов в месяц

После Динамо и Шахтера на рынке труда игроков УПЛ - финансовая пропасть.

Бронзовый призер УПЛ может позволить себе платить игрокам основы 6-10 тысяч долларов в месяц.

Ворскла: от 3 до 10 тысяч долларов в месяц

Полтавчане могут платить от 3 до 10 тысяч долларов в месяц, усиливая состав перед еврокубками опытными украинцами.

Десна: до 4 тысяч долларов в месяц

По моей информации, в этом сезоне Десна будет выступать в режиме экономии, наигрывая перспективную молодежь. Сможет позволить себе игроков максимум с окладами до 4 тысяч долларов в месяц.

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Александрия: до 5 тысяч долларов в месяц

Клуб также запустил режим рациональной экономии, укрепляя состав яркими исполнителями из первой лиги и бюджетными игроками, засветившимся на уровне УПЛ. Потолок зарплат, по моей информации, будет на уровне 5 тысяч долларов в месяц. И такие условия будут лишь у нескольких игроков. Новичкам предлагаются условия на уровне 2-3 тысяч долларов в месяц.

Днепр-1: до 15 тысяч долларов в месяц

Днепряне - один из немногих клубов УПЛ, которые могут позволить себе приобрести игрока за деньги. К примеру, Александра Пихаленка из Шахтера. По информации transfermarkt, сумма трансфера за него составила 300 тысяч евро. По моей информации, ценник был даже немного выше. Потолок зарплат в клубе - 15 тысяч долларов в месяц.

Мариуполь

Клуб комплектуется в основном арендованными из Шахтера игроками, поэтому не совсем корректно включать его в этот список. Так как условия игроков обсуждаются между несколькими сторонами и зависят, в том числе, от оклада игрока в составе донецкого клуба.