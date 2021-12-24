К 2022 году сегмент залогового кредитования имеет около 30% мирового рынка финансовых займов. Такие кредиты удобны и безопасны: договор составляется в полном соответствии с законом, заёмщик может рассчитывать на суммы до 60% залогового имущества, а кредитор получает 100% гарантию возврата средств.

Возможные объекты залога и цели выдачи займа

Чаще всего деньги под залог недвижимости берут на открытие или развитие бизнеса, покупку автомобилей, новой недвижимости или дорогие покупки. Залогом по такому договору в https://capital-invest.com.ua/ru/ могут выступать любые недвижимые объекты.

Приведём три наиболее популярных:

Квартиры в мегаполисах, крупных и небольших городах. Единственное условие – квартира должна полностью принадлежать заёмщику.

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Загородные дома с земельными участками и без. Кредитор оценивает местоположение, этажность, год постройки и ликвидность объекта недвижимости, после чего определяет сумму возможного займа.

Земельные участки (паи). В последние 5 лет особенно популярны из-за общемировой тенденции удорожания земельных угодий.

Кредиты под залог недвижимости являются нецелевыми. Это значит, что заёмщик волен распоряжаться деньгами по своему усмотрению, не уведомляя кредитора об инвестировании, тратах или приобретение материальных ценностей на выданные средства.

Процедура оформления кредита и список документов

Чтобы получить кредит под залог недвижимости, понадобятся три документа: внутренний паспорт гражданина страны, код налогоплательщика и свидетельство о праве собственности.

Первый этап – оценка залогового имущества. Эксперты учитывают состояние, ликвидность, местоположение и тенденции рынка недвижимости. Затем кредитор определяет сумму, возможную для выдачи займа: чаще всего это до 50% в банках и 55–60% для небанковских учреждений. После этого оформляется договор, который вступает в силу с момента его подписания и перевода средств на счёт заёмщика.

Под залог недвижимости кредитуют банковские учреждения, а также частные кредитные союзы и финансовые компании. Традиционно большинство заёмщиков обращаются в банк, но чаще всего наибольшую сумму под недвижимость можно получить в небанковских учреждениях. Банк может отказать заёмщику без объяснения причин, даже когда с документами всё в порядке: например, из-за плохой кредитной истории, открытых штрафов или исполнительных производств.