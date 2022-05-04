Айфон 14: дата выхода, технические характеристики, дизайн

Фанаты Apple интересуются, когда выйдет Айфон 14, каким он будет и что изменится по сравнению с прошлогодней линейкой? В сети уже есть информация от аналитиков и инсайдеров о будущей новинке, поэтому специалисты интернет-магазина Stylus.ua собрали всю самую интересную информацию в этом обзоре.

Когда выйдет Айфон 14

Новый iPhone Apple представит в сентябре. Точная дата выхода iPhone 14 пока что неизвестна, но если проанализировать все предыдущие анонсы, то можно предположить, что новинку покажут 14 сентября.

Дизайн

Новый Айфон выполнят из стекла и алюминия (боковые рамки), а переднюю панель покроют сверхпрочным керамическим стеклом Ceramic Shield. Аналогичное стоит в 13 серии, и как говорит сама Apple, это стекло существенно повышает прочность экрана. Вероятно, немного уменьшится вырез под селфи-камеру и появится место для отображения значка заряда аккумулятора. На новых CAD-рендерах iPhone 14, опубликованных инсайдером ShrimpApplePro, видно, что рамки нового смартфона будут тоньше на 20%. Корпус устройства получит защиту по стандарту IP68.

Видео дня

Какие цвета получит iPhone 14 пока неизвестно, но можно предположить, что мы увидим знакомые нам расцветки Starlight, Midnight и Red (PRODUCT).

Профессиональный экран Super Retina XDR

Если дизайн и изменится, то характеристики экрана останутся прежними. Предположительно, новинка получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц. Основные параметры дисплея будут такими:

яркость до 1 200 нит при просмотре HDR-контента;

контрастность 2 000 000:1 (стандартная);

плотность пикселей — 458 пикселей на дюйм;

матрица OLED для сочной картинки;

разрешение FullHD+.

Росс Янг, который известен точными прогнозами, рассказал, что только одну модель 14 серии оснастят экранами Samsung, и это будет iPhone 14 Pro. А заказы на 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max возьмет на себя LG и частично компания BOE.

Процессор А16 Bionic

Аналитики сообщают, что в новые Айфоны поставят старые процессоры. Apple планирует установить в Айфон 14 и 14 Макс тот же процессор A15 Bionic, который установлен в 13 серию. Эту информацию уже подтвердил известный аналитик Bloomberg Марк Гурман. Издание iDrop News сообщает, что для скрытия информации о старых чипах их просто назовут по-новому — A16 Bionic.

Новый процессор получат старшие версии — 14 Про и 14 Про Макс. Он будет называться A16 Pro и будет создан по 4-нм техпроцессу, благодаря чему улучшатся показатели энергоэффективности (на 22%) и производительности.

Камеры

Apple планирует впервые установить в Айфон камеру с разрешением 48 Мп. Сам блок камер увеличится примерно на 5%, об этом сообщает Минг-Чи Куо. Также будет дополнительный ультраширокоугольный модуль 12 Мп (120 градусов) и телеобъектив. Смартфон получит поддержку знакомых режимов: портрет, панорама, Live Photos, киноэффект, фотографические стили и другие.

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