5 советов для правильного выбора блок-хауса

Блок-хаус — уникальный пиломатериал, который считается подвидом вагонки. Материал выполняется из натуральной древесины, имеет особую фактуру и форму, благодаря чему готовая облицовка полностью имитирует стены из оцилиндрованного бревна. Этот вид обшивки широко применяют при наружной и внутренней отделке стен: жилых домов. Блок-хаус полностью маскирует поверхность основы, способствует созданию иллюзии бревенчатого дома.

Чтобы обшивка прослужила длительное время, необходимо выбирать продукцию хорошего качества. Купить блок хаус в Украине по наиболее привлекательным ценам можно в "УкрЭкоЛес". Эта компания является производителем качественных пиломатериалов из натурального дерева, которые нашли широкое применение в частном и промышленном домостроительстве и ремонте.

Покупка блок-хауса у производителя является отличным решением, которое позволяет сэкономить и приобрести качественный отделочный материал. Но чтобы заказать подходящую обшивку для своего дома, необходимо определиться с такими параметрами:

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Назначением. Для облицовки внешних стен дома и обшивки сухого помещения можно применять хвойную древесину: сосну, ель, кедр. Такие материалы устойчивы к гниению, имеют красивый внешний вид, а смола в структуре дерева защищает от появления плесени и поражения насекомыми. Для бани и сауны предпочтительным вариантом станет блок-хаус из древесины лиственных пород, что исключает выделение смолы из-за нагревания.

Размещением. Для внешних стен лучше выбирать широкий блок-хаус толщиной до 28 мм, который гарантирует дополнительную тепло- и шумоизоляцию, поскольку древесина плохо проводит звуки и тепло. Для обшивки дома изнутри можно использовать более тонкие и узкие дощечки, что позволит сэкономить и не забирать лишнее пространство.

Сортом. Качество блок-хауса зависит от сорта пиломатериала. Древесина класса "А" выполнена практически без видимых дефектов, но имеет довольно дорогую стоимость. Облицовка сорта "В" обладает небольшим количеством сучков, которые оказывают незначительное влияние на внешний вид стен. Пиломатериалы остальных классов имеют в структуре древесины большие дефекты, которые ухудшают красоту и долговечность. Количество и размеры сучков отличаются у разных пород древесины.

Ценой. Чем выше класс, тем больше денег придется потратить на покупку облицовочного материала. Конечно, для наружной отделки стен дома можно приобрести относительно дешевую обшивку, но на внутренней отделке экономить не стоит. Предварительно высушенный блок-хаус высокого качества прослужит дольше, не требуя ремонта или замены. Лучшим вариантом станет сорт "Экстра", который характеризуется идеально ровными древесными волокнами без каких-либо дефектов.

Покупая блок-хаус, следует обратить внимание на условие хранения отделочного материала. Обшивку из натуральной древесины стоит держать при отсутствии доступа прямых солнечных лучей на специальных поддонах, защитив от влажности, резких температурных изменений. Надежную продукцию поставляют в заводской фирменной упаковке, без повреждений. Именно такие условия хранения и транспортировки обеспечивает компания "УкрЭкоЛес", предлагая только качественный блок-хаус, соответствующий необходимым нормативам и стандартам.