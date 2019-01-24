Зона свободной торговли с Европейским Союзом не работает – Насиров

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским союзом остается декларативным документом и не дает того экономического эффекта, на который рассчитывали украинцы.

Об этом в эфире телеканала "НАШ" во время презентации своей предвыборной программы заявил кандидат на пост президента Украины, председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Роман Насиров

"После подписания этого соглашения Европейский союз должен быть нашим крупнейшим торговым партнером. Но процесс остановился. Ведь зона свободной торговли — это доступный капитал и кредитные ресурсы, это доступ к рынку труда и так далее. К сожалению, в нашем случае этого нет. Есть декларации, которые недостаточно", — считает глава фискальной службы.

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По его мнению, необходимо снова вернуть вопрос о сотрудничестве в рамках зоны свободной торговли со странами ЕС на повестку дня и работать над воплощением механизмов, которые обеспечат ее эффективное выполнение.

Роман Насиров

Он также отметил, что с изменениями в законодательстве, с соответствующими правилами для инвестирования за два-три года возможно полностью перезапустить украинскую экономику.

Как известно, Насиров представил свою предвыборную программу в качестве кандидата на пост президента Украины 23 января в эфире телеканала "НАШ". Основными пунктами программы политик назвал экономические реформы, справедливые законы, европейские социальные стандарты и борьба с коррупцией.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Романа Насирова кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах 31 марта 2019 года. Соответствующее решение о регистрации было принято на заседании в понедельник, 21 января.

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