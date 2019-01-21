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Выборы президента Украины 2019

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ЦИК зарегистрировала Насирова кандидатом в президенты Украины

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Романа Насирова кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах 31 марта 2019 года.

Соответствующее решение о регистрации было принято на заседании в понедельник, 21 января.

ЦИК зарегистрировала Насирова кандидатом в президенты Украины

ЦИК зарегистрировала Насирова кандидатом в президенты Украины

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Как сообщал OBOZREVATEL, Насиров подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом в президенты Украины в среду, 16 января, около 16:45 и выступил как самовыдвиженец.

Напомним, согласно данным опроса Фонда демократических инициатив имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова за сентябрь, Роман Насиров вошел в рейтинг кандидатов в президенты Украины.

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Персона
Роман Насиров
Место
Украина
Тег
Государственная фискальная служба Украины
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