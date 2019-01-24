Насиров презентовал программу, с которой идет в президенты

Экономические реформы, справедливые законы, европейские социальные стандарты и борьба с коррупцией — Роман Насиров представил предвыборную программу в качестве кандидата на пост президента Украины на выборах 2019 года.

Главной реформой в Украине должна быть реформа всей системы государственного управления, а также реформа законодательства. Об этом в эфире телеканала "НАШ" во время презентации своей предвыборной программы заявил кандидат на пост президента Украины, председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Роман Насиров Скриншот видео

"Изменения начинать нужно с большого. Что такое реформы? Реформы — это законы. В нашей стране первой и главной реформой должна быть реформа всего государства. И начинать нужно с Конституции, поскольку это и есть основной закон, по которому живет вся страна. А дальше нужно принять закон о референдумах, потому что именно народ Украины должен определять, какой должна быть Конституция", — считает Роман Насиров.

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По его мнению, для развития экономики и страны в целом парламент должен усовершенствовать базовое законодательство.

"Крайне важно принять основные кодексы. И парламент, депутаты должны это делать не потому, что им так захотелось, а учитывая то, что нужно гражданам. Поэтому еще раз — нужно получить мнение людей через референдумы", — подчеркнул Роман Насиров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Романа Насирова кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах 31 марта 2019 года. Соответствующее решение о регистрации было принято на заседании в понедельник, 21 января.

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