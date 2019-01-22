Знаменитый генерал СБУ присоединился к команде Гриценко

Знаменитый генерал СБУ Виктор Трепак вошел в команду кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко.

Основным мотивом такого решения сам Терпак назвал "противодействие олигархической власти". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"После вчерашней передачи "Свобода слова" на ICTV получил много звонков и смс с одним вопросом — означает ли мое участие в этой передаче то, что я вхожу в команду кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко. Отвечаю — да. Я принял такое решение. Честно признаюсь, далось оно мне не просто, учитывая то, что я не являюсь публичным политиком и всегда предпочитал заниматься конкретными практическими вопросами", — говорится в сообщении.

Анатолий Гриценко Пресс-служба Гриценко

Трепак также отметил, что в Украине существует большая угроза сохранению олигархической системы правления и пророссийского вектора дальнейшего развития Украины.

"Устранить эту угрозу может только победа демократического проукраинского кандидата. Важной предпосылкой победы такого кандидата является объединение ключевых демократических сил и политиков", — добавил он.

Бывший замглавы СБУ также заявил, что "сохранение независимой и суверенной Украины зависит от трех известных общественных деятелей — Святослава Вакарчука, Анатолия Гриценко и Андрея Садового".

"Времени на размышления относительно объединения фактически нет — решение нужно принимать уже. А что касается главного (или как минимум — очень важного) для претендентов на президентский пост вопрос — вокруг кого персонально объединяться, то ответ на него нужно давать из чисто прагматических соображений. Ставку следует делать на того, кто имеет наибольшую электоральную поддержку, а значит и самый большой шанс победить. Надо сделать все, чтобы не дать возможности действующей олигархической власти на президентских выборах зацементировать свое правление, а антиукраинским силам — осуществить новый реванш", — резюмировал Трепак.

В свою очередь, сам Гриценко подтвердил это решение у себя на странице в Facebook.

"Усиление нашей команды: профессионал, человек чести, офицер с боевым опытом, генерал СБУ Виктор Трепак — заместитель руководителя Центрального избирательного штаба по вопросам безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января Гриценко официально стал кандидатом в президенты Украины. Также лидер "Гражданской позиции" представил свою президентскую программу.

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