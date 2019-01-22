Борьба с коррупцией и контрактная армия: Гриценко рассказал о планах на президентство

Предвыборная кампания в Украине — в самом разгаре. Фактически каждый день кандидаты в президенты делятся идеями и планами. Среди главных тем — борьба с коррупцией, деоккупация Донбасса и социально-экономический рост страны.

Об этом и многом другом рассказал кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Контрактная армия

Анатолий Гриценко уверен, что именно профессиональная армия сможет быть гарантией безопасности украинцев.

“Это последовательная позиция. Не будет принудительного призыва на срочную службу. Система обороны будет базироваться на 3-х компонентах. Первый — профессиональная контрактная добровольная армия. Второй — постоянный резерв повышенной готовности, где так же по контракту люди приписанные к конкретной технике, или должности, и которые в случае тревоги включаются. Третий — у нас более 300 тысяч человек получили боевой опыт. И на фоне активизации добровольческого движения — полученные знания нужно реализовать. Поэтому третий компонент — территориальная оборона”, — подчеркнул политик.

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Касательно территориальной обороны, то тут Анатолий Гриценко привел пример Швеции, где в каждом регионе есть территориальные подразделения обороны. И люди, которые не служат на постоянной основе в вооруженных силах страны, в случае опасности будут готовы к защите своего района.

Крым, Донбасс и переселенцы

Кандидат в президенты подчеркнул: у него есть план, как и что делать в нынешней ситуации.

"Первое — мы, базируясь на Минских договоренностях, которые не можем отвергать, предлагаем план, ключевая цель которого — возвращение Украины в пределы международно признанных границ по состоянию на февраль 2014 года. Это важно, потому что сейчас такая цель не поставлена.

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"Второе — не только в Украине, но и в мире никто не знает, как вернуть Крым. У всех есть четкое ощущение, что это произойдет после Путина. Но сделать все для того, чтобы не было унижения, ограничения прав людей, которые там живут, государство обязано и будет это делать", — продолжил политик.

Также Гриценко добавил, что реальная возможность вернуть оккупированные территории Донбасса за пять лет без закрепления в Конституции "особого статуса" для этого региона существует. При этом Российская Федерации должна компенсировать ущерб.

"На условиях капитуляции эти территории можно вернуть и завтра, но десятки тысяч погибших и раненых, минимум 600 тыс. беженцев, подорванная экономика — этого прощать нельзя. Поэтому необходимо вернуть на достойных условиях для Украины, и Россия должна компенсировать тот ущерб, который она нам нанесла", — отметил он.

Помощь переселенцам

Государство должно адресно помогать тем людям, которые из-за боевых действий на Донбассе или оккупации Крыма, покинули территории. Конечно, это вопрос сложный и комплексный, но даже при нынешних ресурсах бюджет в состоянии покрыть отдельные траты людей на покупку жилья.

Анатолий Гриценко Скриншот

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“Для тех, кто сейчас хочет связать себя территориально с свободной, не оккупированной территорией Украины — для них не все сделано. Есть ли механизм для стимуляции предоставления им жилья? Не сотни миллионов, а 3-6 миллиардов для того, чтобы люди смогли купить жилье. Можно кому-то компенсировать процент по кредиту, кому-то наполовину оплатить. Привлечь нормальных инвесторов — Норвегия, к примеру, другие страны, которые готовы помогать безоплатно. Но и они хотят видеть адекватную власть. Вот тут честная власть может дать результат", — уверен Анатолий Гриценко.

“Упрощенная система, которая стимулирует самозанятость, стартапы и бизнес — но будет проведена красная линия. Чтобы этой системой не пользовался крупный бизнес или олигархат, который распорошивает свою систему на маленькие счета и некому платить налоги. А затем получается, что фронтовику денег нет заплатить, бабушке, которая всю жизнь работала — этот баланс мы найдем", — добавил политик.

Средняя зарплата — минимум 700 евро

По мнению политика, в Украине есть потенциал и реальная возможность повысить социальные стандарты. Сейчас большая часть предприятий вынуждены тратить деньги на разрешения, взятки и прочие коррупционные барьеры. Когда же эти барьеры снимут — деньги будут идти на зарплаты.

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“Берем бюджет любого предприятия. Закладывают ли туда коррупционную составляющую ? Конечно. Нужно заплатить за регистрацию, разрешение, переезд границы, за одно, второе и десятое. Как только государство поставит в рамки правоохранительную систему, это все станет не нужно и это пойдет на зарплату. Далее — суд первой инстанции, второй и третьей — знают таксы. Когда не нужно им платит, а мы их также поставим в рамки, деньги пойдут на зарплаты. Налоговые механизмы, фонд оплаты труда… Можно не душить и больше пойдет человеку. Часть оплаты труда в бюджете предприятия, а мы этим занимались еще в Центре Разумкова, падает еще с начала 90-х. А повышение пенсий — это не просто обещание под выборы, а постоянная государственная системная политика", — резюмировал Гриценко.

Анатолий Гриценко

Для достижения этих целей у президента есть свои рычаги влияния — Национальный банк, право законодательной инициативы и право вето.

Об антикоррупционной политике

Гриценко уверяет, после прихода к власти он обязательно простимулирует работу антикоррупционных органов. Все самые коррупционные чиновники, силовики — будут привлечены к ответственности. Сэкономленные деньги пойдут на образование и медицину.

“Мы посчитали, что минимум 230 миллиардов гривен можно дополнительно принести в бюджет на образование и другие сферы, вычистив полностью налоговую, сферу госзакупок и другие оффшорные схемы", — считает Гриценко.

Об отношение к Путину

“Нужно понимать, что Путин не дурак и он знает все конституции, международные договора и право, но он их не воспринимает. Можно сколько хочешь книжек класть ему на стол, взывать его к совести, но это зря. Он воспринимает только силу. Когда он увидит мощную экономику, общество, культуру и армию, тогда не будет раскрывать рот и какие-то планы типу “сухопутного коридора” и “блокирования выхода к морю” предлагать”, — отметил кандидат в президенты.

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