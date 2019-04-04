Зеленський чи Порошенко? США висловилися про вибори президента України

США будуть співпрацювати з будь-яким президентом України, незалежно від того, хто переможе в другому турі виборів.

"Ми будемо працювати з Україною над усіма цими пунктами. І ми будемо працювати з будь-яким керівництвом, яке прийде до влади. Україна зробила більше за останні 2 роки, ніж за попередні 25. Але ще багато роботи попереду", — наводить слова Волкера "Громадське".

За його словами, США підтримують принципи, а не кожного окремого кандидата в президенти.

У свою чергу сенатор-демократ Кріс Мерфі зазначив, що США "стояли разом з українським народом, і будуть стояти з керівництвом країни, незважаючи на те, який шлях вона обере".

Петро Порошенко, Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати, зажадавши від нього вибачень за образливі висловлювання на свою адресу. Поки що чинний президент прийняв запрошення, зробивши у відповідь не менш жорстку заяву.

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