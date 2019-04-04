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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський чи Порошенко? США висловилися про вибори президента України

3.3тЧитати матеріал російською

США будуть співпрацювати з будь-яким президентом України, незалежно від того, хто переможе в другому турі виборів.

"Ми будемо працювати з Україною над усіма цими пунктами. І ми будемо працювати з будь-яким керівництвом, яке прийде до влади. Україна зробила більше за останні 2 роки, ніж за попередні 25. Але ще багато роботи попереду", — наводить слова Волкера "Громадське".

За його словами, США підтримують принципи, а не кожного окремого кандидата в президенти.

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У свою чергу сенатор-демократ Кріс Мерфі зазначив, що США "стояли разом з українським народом, і будуть стояти з керівництвом країни, незважаючи на те, який шлях вона обере".

Петро Порошенко, Володимир Зеленський

Петро Порошенко, Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати, зажадавши від нього вибачень за образливі висловлювання на свою адресу. Поки що чинний президент прийняв запрошення, зробивши у відповідь не менш жорстку заяву.

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Особи
Курт ВолкерВолодимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Смотрите,нерабы-томосеки, не подведите своего господина
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Украина сделала больше за последние 2 года, чем за предыдущие 25... Ну да, столько коллег по работе сбежавших из Украины, у меня ни когда не было.
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