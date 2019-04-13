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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Не было бы ни аннексии, ни войны": у Зеленского назвали роковую ошибку Украины

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Украина стала жертвой российской агрессии и потеряла контроль над Крымом и Донбассом из-за того, что слишком поздно взяла курс на евроинтеграцию.

Такое мнение во время форума в Киеве "Люди важны" выразил Дмитрий Разумков, спикер штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского. По его словам, Украине крайне необходимо вступление в НАТО.

"На самом деле цивилизационный выбор страны был сделан давно. Он был подтвержден в 14-м году, он был подтвержден гибелью людей на Майдане во время Революции Достоинства. Он подтверждается тем, что украинская армия отстаивает наш суверенитет на Востоке страны. Но это еще тяжелый путь, который нам придется пройти. Если мы говорим про интеграцию в Североатлантический альянс — да, это действительно важно и другой альтернативы движению Украины в этом направлении нет", — сказал Разумков.

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"Как показала история, если бы мы это поняли раньше, возможно сегодня не было тех катастрофических последствий, с которыми столкнулось наше государство. Не было бы аннексированного Крыма, не было бы войны на Востоке", — заявил он.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

"Апостроф"

Ранее глава штаба Зеленского дал OBOZREVATEL откровенное интервью, в котором рассказал о дебатах, Порошенко, а также о возвращении Донбасса.

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Тема
Евроинтеграция
Персоны
Дмитрий РазумковВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
НАТО
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Вроде и фамилия Разумков, но кацап, а это на сегодняшний день - диагноз.
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К Денис
К Денис
Иванович Юрий, диагноз это свинорожие саложоры) не путай ублюдок
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
И де этот Разумков был раньше? Не надоумил нас сирых...
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Zavgorodniy Alexander
Zavgorodniy Alexander
идеолог фюрера
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