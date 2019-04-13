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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський чотири рази ухилився від мобілізації — Міноборони

8.2тЧитати матеріал російською

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський проігнорував чотири повістки під час мобілізації в 2014-2015 роках.

Про це повідомило Міністерство оборони України, відповідаючи на звернення народних депутатів України Олександра Бригинця, Юлія Мамчура, Тетяни Чорновіл і Михайла Бондаря.

"Інформуємо, що громадянин Зеленський В.А. перебуває на військовому обліку військовозобов'язаних в Металургійно-Долгінцевському об'єднаному районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Кривого Рогу з 22.12.2008 року і до цього дня, військове звання — солдат, військово-облікова спеціальність — діловод. Придатний до військової служби", — йдеться в повідомленні.

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За даними міністерства, Зеленський не проходив військову службу в ЗС України.

"Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.А. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 на адресу, визначену в його облікових документах. Громадянин Зеленський В.А. до військового комісаріату за його викликом не був", — резюмували у відомстві.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, мама кандидата в президенти Володимира Зеленського Римма запевнила, що її син зможе освоїтися в політиці і нікому не дозволить красти.

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Особа
Володимир Зеленський
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Vorokh Sergiy
Vorokh Sergiy
Зеленський у 2014 році знав про повістки. Новини про це року навіть на сайті ТСН збереглися: https://tsn.ua/.../volodimiru-zelenskomu-priyshla... https://tsn.ua/.../volodimir-zelenskiy-prokomentuvav...
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кудря александр
кудря александр
И Это хохлы хотят в президенты? ЭЭто какой-то ....позор?!
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Жук навозный. Дезертир - главнокомандующий? На нары.
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