Зеленський чотири рази ухилився від мобілізації — Міноборони

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський проігнорував чотири повістки під час мобілізації в 2014-2015 роках.

Про це повідомило Міністерство оборони України, відповідаючи на звернення народних депутатів України Олександра Бригинця, Юлія Мамчура, Тетяни Чорновіл і Михайла Бондаря.

"Інформуємо, що громадянин Зеленський В.А. перебуває на військовому обліку військовозобов'язаних в Металургійно-Долгінцевському об'єднаному районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Кривого Рогу з 22.12.2008 року і до цього дня, військове звання — солдат, військово-облікова спеціальність — діловод. Придатний до військової служби", — йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, Зеленський не проходив військову службу в ЗС України.

"Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.А. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 на адресу, визначену в його облікових документах. Громадянин Зеленський В.А. до військового комісаріату за його викликом не був", — резюмували у відомстві.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, мама кандидата в президенти Володимира Зеленського Римма запевнила, що її син зможе освоїтися в політиці і нікому не дозволить красти.

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