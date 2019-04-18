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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Заявимо права на російську мову!" Зеленський "відхрестився" від члена команди

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Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що не знайомий із Олександром Харебіним, який, як член його команди, заявив про права країни на російську мову.

В ефірі програми "Право на владу" він сказав, що не знає, чи є ця людина експертом із медіа, тому що своїх фахівців у штабі вистачає.

"Я жодної години, жодної хвилини не працював під час усіх наших засідань із паном Харебіним. Пояснюю. За цей час у нас побувала величезна кількість експертів. Це правда. Зараз деяких немає, деякі є. Не називатиму прізвища", – зазначив Зеленський.

"Заявимо права на російську мову!" Зеленський "відхрестився" від члена команди
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За словами кандидата, у нього відкритий офіс, в який часто заходять певні експерти. Вони пропонували допомогу команді Зеленського.

"Цей список мені не зрозумілий. Значить, це була якась помилка. Всіх затверджую я. У нашому остаточному списку цієї людини не могло бути. Я з ним ні про що не говорив. Пан Харебін, ви сказали, – експерт із медіа? Можливо, помилка нашого штабу, корона з голови не впаде – треба вибачатися. Нам, команді "Кварталу", не потрібні фахівці з медіа. Вони у нас є", – підсумував Зеленський.

"Заявимо права на російську мову!" Зеленський "відхрестився" від члена команди
Александр Харебін

Александр Харебін

Facebook Oleksandr Kharebin

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні Зеленський заступився за російську мову і закликав не тиснути на нацменшини. 10 квітня Харебін як член команди кандидата заявив, що поділ України на україно- і російськомовних – це тези, властиві країні-окупанта.

18 квітня в ефірі "Право на владу" Зеленський розповів, що весь цей час не ховався від журналістів, а коментарі не давав, бо був зайнятий.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Юг Руси
Юг Руси
Ничего Зеля не принесёт ни для Укроины, ни для Рос-Укр отношений! Самое главное, что надо делать, так это подъигрывать антироссийским ахтывыстам! А иначе им удачи не видать 😁 (президентам). Тот-же самый хуй, только вид сбоку 😁🤣
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Долгов Владимир
Долгов Владимир
Юг Руси, я не вижу никакой разницы - кто бы не пришел на пост президента - судя по заявлениям зеленского он недалеко отошел от политики вальцмана - в этой связи это даже хорошо - он ускорит распад придуманной Лениным так называемой "украины" - 30 лет незалежности только доказывают, что эти рагули не в состоянии иметь свою государственность... ну а нам не долго осталось ждать до исторического возврата исконно русских земель от Одессы до Луганска - территории, к которым хохлы никакого отношения исторически не имели и получили нахаляву... ну а далее - все вернется на свои исторические территории, завершив таким образом декоммунизацию этого франкенштейна... а атм потихоньку вычислим всех майдаунов и поедут они в долгую гастроль по сибирским зонам, валить лес...
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Парферонов Виталий
Парферонов Виталий
Боже Спаси Украину и Украинцев от ТАКОГО президента
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Парферонов Виталий
Парферонов Виталий
Minaev Alexey, он даже не понимает большую цену своих шуток и оговорок.... пример он висказивался што будет на прямую вести переговори с ДНР-ЛРН с ихнеми " лидерами" вродеби благие намерия но никого никак нельзя делать главе государства...так как ето де-факто означает признание их и утверждение што у нас "Громадянская война" а РФ тут вовсе и ни причьом а раз так то санкции з РФ очень бистро снимут...более того своим безрассудством и неопитностью можна за неделю невелировать все наши достижения с нашими союзниками а фраза ЗЕ о том што Украина просто должна перестать стрелять будет стоить неодну жизнь нашим солдатам
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Парферонов Виталий
Парферонов Виталий
Minaev Alexey, знаешь идеала не существует...но человек который несьот разную пургу путается в своих же висказиваниях и шутит когда ему задают серйозний вопрос...отказывается от своих же советников и ето всьо в условии войни и надвигающего финансового кризиса( приват банк) точно не подходит на роль глави государствп
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Gordon Yury
Gordon Yury
Зеленский скоро от всей своей команды откажется и заявит, что все, что они говорили и обещали от его имени - это выдумка Порошенко. А он сам изначально был всегда нацелен на то. чтобы принести УКРАИНУ плешивому карлику в кремль на блюдечке!
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Gondon Yury, Вам надо купить карты, свечи,хрустальные шары и принимать пациентов в своей палате !
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