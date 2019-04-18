"Заявимо права на російську мову!" Зеленський "відхрестився" від члена команди

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що не знайомий із Олександром Харебіним, який, як член його команди, заявив про права країни на російську мову.

В ефірі програми "Право на владу" він сказав, що не знає, чи є ця людина експертом із медіа, тому що своїх фахівців у штабі вистачає.

"Я жодної години, жодної хвилини не працював під час усіх наших засідань із паном Харебіним. Пояснюю. За цей час у нас побувала величезна кількість експертів. Це правда. Зараз деяких немає, деякі є. Не називатиму прізвища", – зазначив Зеленський.

За словами кандидата, у нього відкритий офіс, в який часто заходять певні експерти. Вони пропонували допомогу команді Зеленського.

"Цей список мені не зрозумілий. Значить, це була якась помилка. Всіх затверджую я. У нашому остаточному списку цієї людини не могло бути. Я з ним ні про що не говорив. Пан Харебін, ви сказали, – експерт із медіа? Можливо, помилка нашого штабу, корона з голови не впаде – треба вибачатися. Нам, команді "Кварталу", не потрібні фахівці з медіа. Вони у нас є", – підсумував Зеленський.

Александр Харебін Facebook Oleksandr Kharebin

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні Зеленський заступився за російську мову і закликав не тиснути на нацменшини. 10 квітня Харебін як член команди кандидата заявив, що поділ України на україно- і російськомовних – це тези, властиві країні-окупанта.

18 квітня в ефірі "Право на владу" Зеленський розповів, що весь цей час не ховався від журналістів, а коментарі не давав, бо був зайнятий.

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