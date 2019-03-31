За паркан! Пропагандистів Росії вигнали з українських виборів у Мінську

На ділянку для виборів президента України в Мінську (Білорусь) не були допущені представники російських ЗМІ.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода. Таке рішення прийняла виборча комісія на ділянці. Повідомляється, що вони могли тільки знімати за огорожею посольства.

Виборча дільниця на виборах президента України в Мінську радіо Свобода

Кореспонденти російських агентств ТАСС, "РИА-Новости", телеканалів "РЕН-ТВ" і "НТВ" знімали тільки на вулиці, в тому числі опитували громадян України. Зате ділянку вільно могли відвідувати представники білоруських, українських та міжнародних ЗМІ.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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