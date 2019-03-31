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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

За паркан! Пропагандистів Росії вигнали з українських виборів у Мінську

2.9тЧитати матеріал російською

На ділянку для виборів президента України в Мінську (Білорусь) не були допущені представники російських ЗМІ.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода. Таке рішення прийняла виборча комісія на ділянці. Повідомляється, що вони могли тільки знімати за огорожею посольства.

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Виборча дільниця на виборах президента України в Мінську

Виборча дільниця на виборах президента України в Мінську

радіо Свобода

Кореспонденти російських агентств ТАСС, "РИА-Новости", телеканалів "РЕН-ТВ" і "НТВ" знімали тільки на вулиці, в тому числі опитували громадян України. Зате ділянку вільно могли відвідувати представники білоруських, українських та міжнародних ЗМІ.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

  • У Києві на виборчій дільниці №417 у Дніпровському районі розгорівся скандал через ручки зі зникаючим чорнилом. Підробку помітили виборці.

  • Через високу явку на деяких виборчих дільницях утворилися черги. Як повідомляють користувачі соцмереж, чекати доводиться більше години.

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Місце
БілорусьМінськ
Тег
Выборы 2019
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de lik
de lik
Были хахлы бахчеводами, а становятся долбоебами
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Для пидаров вход воспрещён, а пидары и есть кацапы! Гы-гы-гы!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеры скрывают фальсификации.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Михайлов Андрей, дурачок - весь вопрос в вашей токсичности! Причем, не только для УКРАИНЫ, которая уже выработала против вас иммунитет. А скоро появится и противоядие!
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