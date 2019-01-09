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Выборы в Украине: Климкин раскрыл подробности о российских наблюдателях

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Наблюдателей из России не пустят на президентские выборы в Украине, назначенные на 31 марта 2019 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Пост в продолжение темы ликвидации избирательных участков на территории РФ он разместил на странице в Facebook.

"Несколько дней назад, как и положено, направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украине. Среди других вполне стандартных вещей, заметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей", – написал Климкин.

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Выборы в Украине: Климкин раскрыл подробности о российских наблюдателях

Facebook Павел Климкин

Такое решение министр объяснил тем, что по примеру уже существующих прецедентов на Западе, Украина не может впустить наблюдателей от страны-агрессора. По словам Климкина, те, кто до сих пор верят в свободное волеизъявление на территории РФ "под зонтиками ФСБ", должны отстаивать свою позицию в правовом поле.

Павел Климкин

Павел Климкин

LIGA.net

Пользователи поддержали мысль министра. "Какие избирательные участки могут быть у врага?", "Все правильно сделали", – написали в комментариях.

Выборы в Украине: Климкин раскрыл подробности о российских наблюдателях

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за угрозы для участников голосования Украина закрыла избирательные участки в России.

Персона
Павел Климкин
Место
Украина
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
а кацапские наблюдатели есть, их называют "ихтамнеты", правда их регулярно отвозят дамой за паребрик в мусорных мешках, но то такое...
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CARGO 100
CARGO 100
Да у вас половина населения - "наши наблюдатели" ...
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andrei andrei
andrei andrei
Чугункин, тварь сраная, как же ты будешь на могилы родителей в Курск кататься? Тварь омерзительная. Манкурт.
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