Экс-глава СБУ объявил о выдвижении кандидатом в президенты

Экс-глава СБУ (2003-2005) Игорь Смешко объявил о своем участии в выборах президента Украины. Он уже начал оформление необходимых документов для регистрации в ЦИК.
Об этом он написал на своей странице в Facebook. Смешко поблагодарил всех, кто просил его поучаствовать в выборах.
Игорь Смешко
"Дорогие друзья, решение, о котором вы просили, принято. Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины", – написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении было объявлено 26 ноября.
Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8:00 до 20:00. Второй тур, в случае необходимости, 21 апреля. ЦИК должен будет объявить результаты до 1 мая.
Первый кандидат в президенты уже подал все необходимые документы в ЦИК и был официально зарегистрирован.
Одиозный политик, лидер запрещенной в Украине Коммунистической партии Петр Симоненко также заявил о своем решении баллотироваться в президенты.
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