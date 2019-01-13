Экс-глава СБУ объявил о выдвижении кандидатом в президенты

Экс-глава СБУ (2003-2005) Игорь Смешко объявил о своем участии в выборах президента Украины. Он уже начал оформление необходимых документов для регистрации в ЦИК.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Смешко поблагодарил всех, кто просил его поучаствовать в выборах.

Игорь Смешко

"Дорогие друзья, решение, о котором вы просили, принято. Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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