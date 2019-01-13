МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Экс-глава СБУ объявил о выдвижении кандидатом в президенты

6.2тЧитать материал на украинском

Экс-глава СБУ (2003-2005) Игорь Смешко объявил о своем участии в выборах президента Украины. Он уже начал оформление необходимых документов для регистрации в ЦИК.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Смешко поблагодарил всех, кто просил его поучаствовать в выборах.

Новости
''Народ просто снесет'': озвучен прогноз по Донбассу после выборов в Украине
Игорь Смешко

Игорь Смешко

"Дорогие друзья, решение, о котором вы просили, принято. Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Игорь Смешко
Место
Украина
Тег
Выборы Президента
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
8
6
Смешно
12
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
модеры зверствуют...а,идиота умку не трут.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Serov Oleg
Serov Oleg
достойный человек,но нужен второй срок для шоколадного хряка,он еще не все сделал...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Во блдь, Смешко решил посмеяться, даже не знаю тут больше плакать хочется, как только представлю шо они спокойно два ляма могут выкидывать, откуда бабло на регистрацию?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Born Alex
Born Alex
UaDonetsk Umka, я про це також одразу подумав
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги