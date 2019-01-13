Екс-глава СБУ оголосив про висунення кандидатом в президенти

Екс-глава СБУ (2003-2005) Ігор Смешко оголосив про свою участь у виборах президента України. Він уже почав оформлення необхідних документів для реєстрації в ЦВК.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Смешко подякував усім, хто просив його взяти участь у виборах.
Ігор Смешко
"Дорогі друзі, рішення, про яке ви просили, прийнято. Почав оформлення документів для реєстрації в ЦВК кандидатом у президенти України", – написав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Верховна Рада України в листопаді своєю постановою призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року. Постанова ЦВК про їх проведення було оголошено 26 листопада.
Голосування під час першого туру виборів пройде з 8:00 до 20:00. Другий тур, якщо буде потреба, 21 квітня. ЦВК має оголосити результати до 1 травня.
Перший кандидат в президенти вже подав всі необхідні документи в ЦВК і був офіційно зареєстрований.
Одіозний політик, лідер забороненої в Україні Комуністичної партії Петро Симоненко також заявив про своє рішення балотуватися в президенти.
Відомий український комік і актор Володимир Зеленський оголосив про висунення в кандидати в президенти України під час новорічного звернення до українців на телеканалі "1+1", яке "змістило" промову президента України Петра Порошенка.
Керівництво "1+1" пояснило подібний "трюк" тим, що слухати президента під бій курантів – радянська традиція, а зараз прийшов час для нових можливостей.
З єдиним кандидатом в президенти визначилися демократичні сили України. Ним став Анатолій Гриценко.
Громадська організація "Нацдружіни" отримала дозвіл ЦВК спостерігати за виборчим процесом.
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