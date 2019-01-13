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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Екс-глава СБУ оголосив про висунення кандидатом в президенти

6.1тЧитати матеріал російською

Екс-глава СБУ (2003-2005) Ігор Смешко оголосив про свою участь у виборах президента України. Він уже почав оформлення необхідних документів для реєстрації в ЦВК.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Смешко подякував усім, хто просив його взяти участь у виборах.

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Ігор Смешко

Ігор Смешко

"Дорогі друзі, рішення, про яке ви просили, прийнято. Почав оформлення документів для реєстрації в ЦВК кандидатом у президенти України", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ігор Смешко
Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
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Serov Oleg
Serov Oleg
модеры зверствуют...а,идиота умку не трут.
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Serov Oleg
Serov Oleg
достойный человек,но нужен второй срок для шоколадного хряка,он еще не все сделал...
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Во блдь, Смешко решил посмеяться, даже не знаю тут больше плакать хочется, как только представлю шо они спокойно два ляма могут выкидывать, откуда бабло на регистрацию?
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Born Alex
Born Alex
UaDonetsk Umka, я про це також одразу подумав
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