Екс-глава СБУ оголосив про висунення кандидатом в президенти

Екс-глава СБУ (2003-2005) Ігор Смешко оголосив про свою участь у виборах президента України. Він уже почав оформлення необхідних документів для реєстрації в ЦВК.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Смешко подякував усім, хто просив його взяти участь у виборах.

Ігор Смешко

"Дорогі друзі, рішення, про яке ви просили, прийнято. Почав оформлення документів для реєстрації в ЦВК кандидатом у президенти України", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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