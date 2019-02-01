Выборы президента Украины: названа новая угроза

Выборам президента Украины в этом году угрожают разнообразные хакерские атаки. Одной из ключевых целей может стать Государственный реестр избирателей.
Об этом в эфире ObozTV рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко. По его словам, украсть личные данные украинцев из этого реестра сегодня слишком просто.
"Первый фактор – это взлом самого сервера реестра. А второй – это человеческий. Когда человек, работающий с этим сервером, может просто продать эту информацию. А продавать он её будет тем же политикам, которые собирают себе электорат", – уточнил Денисенко.
Он уверен, что Украину на выборах ждут многочисленные манипуляции, причина которых – отсутствие нормальной сетевой защиты. Эксперт также привел один из примеров прошлых местных выборов.
"Предвыборная кампания одной из партий, сельский уровень. Люди заказывают листовки, которые нужно распечатать и раздать прохожим. При передаче листовок на типографию в электронном письме, была изменена информация в листовках. Фамилии поменяли и т.д. Вот такой пример влияния на избирателей", – рассказал Денисенко.
Он также не исключает вмешательство в автоматизированные системы. Возможно изменение результатов электронного подсчета голосов, ведь никто не будет многократно пересчитывать бюллетени.
"Когда информация по количеству голосов будет изменена, вы сами понимаете, какие будут последствия", – предупредил эксперт.
Ранее в эфире ObozTV:
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