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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Вакарчук агітує за Гриценка — Чумак

2.8тЧитати матеріал російською

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук у своєму зверненні до українських виборців фактично агітував голосувати за лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, оскільки саме він відповідає критеріям, згаданим у зверненні.

Про це заявив в ефірі ObozTV глава виборчого штабу Гриценка, позафракційний народний депутат України Віктор Чумак, коментуючи заклик Вакарчука "голосувати не по приколу".

"Я зрозумів, що він агітував повністю за Анатолія Степановича Гриценка. Він агітував, що це будуть серйозні вибори верховного головнокомандувача, людини, яка поведе країну в світле майбутнє. Я бачу, що це було про Гриценка", – підкреслив Чумак.

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На запитання, чому не були названі конкретні прізвища, народний депутат відповів: "Я не буду відповідати на це за Вакарчука. Можу це сказати після виборів. Ми теж думали, що Вакарчук назве конкретні прізвища. Але це такий дипломатичний хід – я розумний, і ви будьте розумними, а за кого бути розумними – я вам не скажу. Це такий стиль спілкування Святослава".

Водночас політик підтвердив, що Гриценко неодноразово проводив зустрічі з Вакарчуком.

Також Чумак спрогнозував, що звернення матиме негативний ефект для Вакарчука через недомовленості.

"Всі чекали конкретності, точності, чіткої позиції... Якщо береш на себе роль людини, яка є серйозним моральним авторитетом, відповідальність повинна бути", – зазначив нардеп.

Вакарчук агітує за Гриценка — Чумак

interfax.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі після звернення лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука набирає обертів флешмоб #ГолосуюНепоПриколу. До нього приєдналися відомі українські діячі культури, які закликали громадян свідомо ставитися до виборів президента.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щобудня о 16:30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Анатолій ГриценкоВіктор ЧумакСвятослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы ПрезидентаГромадянська позиція
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Вот старый пройдоха "антикорупционер"из кАманды Лещенко. Крысы ищут новых хозяев. Такой же "честный". Как и его "честный" полковник. ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ!!!!! =))))))
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Victor Ideiniy, Мне все равно,кого Вы выберете.Это Ваше дело.Интереснее другое,если не переизберете Порошенко,сколько"правдолюбцев" тут же поменяют свои взгляды и побегут служить другому хозяину.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Это ещё с какого буя высосано?
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Махал Махалыч, Шо, мозги усохли совсем?
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