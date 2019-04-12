"Україна вже не буде колонією!" Порошенко жорстко звернувся до Росії з Парижа

Кандидат у президенти і чинний глава України Петро Порошенко звернувся до Кремля, пообіцявши, що Україна більше ніколи не буде російською колонією.

Із заявою він виступив в ефірі телеканалу "Інтер" у режимі відеотрансляції з Парижа, де відбулася його зустріч із Еммануелем Макроном. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми не зупинимося на півдорозі. Нас ніхто не поверне назад у ті умови, коли ми були колонією Росії. Цього вільна Україна точно не допустить", – сказав він.

Петро Порошенко Twitter Петро Порошенко

"Росія сподівалася, що Петро Порошенко не вийде до другого туру. Зараз сподівається, що він не виграє вибори. Зараз вона сподівається, що Порошенко не буде обраний і буде інший, слабкий кандидат, з яким буде дуже легко Росії без участі західних партнерів один на один тихенько домовитися і вийти на умовах Росії, де-факто капітуляції України. Я твердо впевнений, що перш за все українці цього не дозволять", – зазначив також Порошенко.

Президент пообіцяв, що незабаром він за допомогою зарубіжних партнерів все ж зможе домогтися вирішення конфлікту на Донбасі. "У мене є тверде переконання, що ми вийдемо у ті умови, коли мир повернеться на Донбас. І це станеться вже скоро", – добавив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко розповів, що домовився з лідерами Франції та Німеччини про проведення саміту "нормандського формату" після виборів в Україні.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал