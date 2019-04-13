У Зеленського пояснили "жорстку" перепалку з Порошенком

Кандидат в президенти Володимир Зеленський поводився цілком толерантно під час перепалки з главою держави Петром Порошенком в ефірі телеканалу "1+1".

Про це заявив спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Наш". За його словами, шоумен не буде переходити межі нормального спілкування.

"Мені здаєтьсяє, що він не сказав нічого образливого на адресу чинного глави держави. І так, можливо тон був досить жорстким, але він знаходився в рамках допустимого і не переходив межі нормального спілкування між двома опонентами", - сказав Разумков.

Також він вважає, що дискредитація Зеленського почалася ще з початку виборчої капанії, 31 грудня, і він поводився більш ніж толерантно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко відмовився коментувати перепалку з Зеленським.

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