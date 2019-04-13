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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

У Зеленського пояснили "жорстку" перепалку з Порошенком

2.2тЧитати матеріал російською

Кандидат в президенти Володимир Зеленський поводився цілком толерантно під час перепалки з главою держави Петром Порошенком в ефірі телеканалу "1+1".

Про це заявив спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Наш". За його словами, шоумен не буде переходити межі нормального спілкування.

"Мені здаєтьсяє, що він не сказав нічого образливого на адресу чинного глави держави. І так, можливо тон був досить жорстким, але він знаходився в рамках допустимого і не переходив межі нормального спілкування між двома опонентами", - сказав Разумков.

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Також він вважає, що дискредитація Зеленського почалася ще з початку виборчої капанії, 31 грудня, і він поводився більш ніж толерантно.

У Зеленського пояснили "жорстку" перепалку з Порошенком

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко відмовився коментувати перепалку з Зеленським.

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Батрух Василь
Батрух Василь
Такой жесский! Аж страшно.
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Олийнык Маша
Олийнык Маша
Не потрібно виправдовуватись всі хто дивився зроблять свої висновки, відповідно до свого виховання та розумових здібностей
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кирик вадим
кирик вадим
Оказывается Зе несколько раз уклонялся от прохождения воинской службы с 2014г. Какой же из него верховный главнокомандующий???
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кирик вадим
кирик вадим
А вот это уже ЗАЛЁТ....
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