Порошенко отказался комментировать перепалку с Зеленским

Президент Петр Порошенко не стал комментировать телефонный разговор со своим оппонентом на президентских выборах шоуменом Владимиром Зеленским.

На совместной встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине он заявил, что все, кто слушал его "телефонные дебаты", сделали выводы.

"Вы действительно считаете, что я должен это комментировать? Я уверен в том, что те, кто смотрел эту передачу, сами все видели и сами способны сделать выводы. Я убежден, что они их сделали и дали соответствующую оценку", - сказал президент.

Таким образом Порошенко ответил на вопрос, может ли человек, который не способен дослушать до конца, участвовать в переговорах на международной арене.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Президент также назвал Зеленского "несистемным политиком".

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков оправдался за перепалку политика с президентом Украины Петром Порошенко в эфире программы "Право на власть".

Он списал все на излишнюю эмоциональность Зеленского и стресс из-за большого количества грязи в его адрес.

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