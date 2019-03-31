Темнокожая украиночка на выборах восхитила сеть

В сети восхитились темнокожей девочкой в украинском национальном костюме, которая пришла на выборы президента Украины в консульство в Дюссельдорфе (Германия).

Фото опубликовал на своей странице в Facebook журналист Михаил Малый. "В очереди на голосование в консульстве Дюссельдорфа", — написал он.

"Какая красивая украиночка на переднем плане", — написал один из подписчиков в комментариях.

"Да, прекрасно говорит на украинском", — ответил Малый.

Как писал OBOZREVATEL, 31 марта с 8 утра украинцы принимают участие в голосовании за следующего президента страны.

В бюллетенях – 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко. Длина бюллетеня — 80 см.

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