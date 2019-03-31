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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Темношкіра україночка на виборах вразила мережу

5.3тЧитати матеріал російською

У мережі у захваті від темношкірої дівчинкои в українському національному костюмі, яка прийшла на вибори президента України в консульство в Дюссельдорфі (Німеччина).

Фото опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Михайло Малий. "У черзі на голосування в консульстві Дюссельдорфа", - написав він.

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"Яка красива україночка на передньому плані", - написав один з підписників в коментарях.

"Так, чудово говорить українською", - відповів Малий.

Темношкіра україночка на виборах вразила мережу

Як писав OBOZREVATEL, 31 березня з 8 ранку українці беруть участь в голосуванні за наступного президента країни.

В бюлетенях – 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, є шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко і глава "Опозиційною платформи – За життя" Юрій Бойко. Довжина бюлетеня - 80 см.

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Місце
НімеччинаДюссельдорф
Тег
Выборы 2019
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